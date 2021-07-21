Юрист объяснил, кого могут отстранить от работы за отказ привиться от коронавируса

Введение обязательной вакцинации в некоторых российских регионах стало большой проблемой для многих граждан. Сотрудники разных компаний жалуются на то, что им угрожает увольнение за отказ сделать прививку.

Во многих субъектах РФ работодатели должны привить сотрудников, чтобы выполнить требования главного государственного санитарного врача. Между тем министр труда и соцзащиты Антон Котяков сообщил, что трудовое законодательство не предусматривает увольнение за отказ от вакцинации. Из-за отсутствия профилактических прививок гражданам могут отказать в приеме на работу или отстранить их от работы, выполнение которой сопряжено с риском заражения инфекцией. Об этом сказано в пункте 2 статьи 5 ФЗ № 157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» от 17 сентября 1998 года. В постановлении главного санитарного врача об обязательной вакцинации определенных категорий граждан отмечено, что беспричинный отказ от вакцинации может повлечь отстранение от работы. Но отстранить от работы могут на время, пока требование об обязательной вакцинации будет в силе. Об этом говорится в пресс-релизе Роструда от 24 июня 2021 года, пишет e1.ru .

От каких работ могут отстранить из-за отсутствия прививки:

1. Сельскохозяйственные, гидромелиоративные, строительные и другие работы по выемке и перемещению грунта.

2. Работы по лесозаготовке, расчистке и благоустройству леса, зон оздоровления и отдыха населения.

3. Работы в организациях по заготовке, хранению, обработке сырья и продуктов животноводства.

4. Работы по заготовке, хранению и переработке сельскохозяйственной продукции.

5. Работы по убою скота, заготовке и переработке полученных от него мяса и мясопродуктов.

6. Работы по уходу за животными и обслуживанию животноводческих объектов.

7. Работы по отлову и содержанию безнадзорных животных.

8. Работы по обслуживанию канализационных сооружений, оборудования и сетей.

9. Работы с больными инфекционными заболеваниями.

10. Работы с живыми культурами возбудителей инфекционных заболеваний.

11. Работы с кровью и биологическими жидкостями человека.

12. Работы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

В статье 10 ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» и подпункте 6 пункта 1 статьи 51 ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 года сказано о том, что прививки станут обязательными при угрозе возникновения инфекционного заболевания. Прививки против коронавируса включены в этот календарь.

Таким образом, если работник не вакцинирован от ковида, его работодатель не вправе его увольнять. Однако он может на время отстранить сотрудника от работы без сохранения заработной платы.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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