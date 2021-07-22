Сотрудник Сбербанка рассказал о принудительно-добровольной вакцинации от COVID-19

В Екатеринбурге сотрудники Сбербанка столкнулись с принудительной вакцинацией.

Как сообщает информационный ресурс E1.RU , сейчас в Свердловской области успешно идет вакцинация. В регионе вакцинировали свыше 800 тыс. человек первым компонентом вакцины. Но в числе вакцинированных немало и тех, кого попросту вынудили привиться работодатели.

Один из читателей издания сообщил, что его жене, которая работает в Сбербанке, предложили подписать документ о вакцинации. В нем, по словам мужчины, говорится о том, что она дает согласие на прививку.

«Жена боится. Самое интересное, что супруга не контактирует с клиентами. Работникам в Сбере бесполезно возмущаться, скажут: «Идите домой без зарплаты». А у нас ипотека. Жена у меня перенесла аборт после неудачного ЭКО, врачи сказали, что не советуют ей после этого делать прививку», - отметил екатеринбуржец.

При этом в документе указано, что вакцинируемый ознакомлен с рисками, которые несет вакцинация.

В тоже время Сбербанк E1.RU сообщил о добровольной вакцинации, якобы проводятся «просветительские мероприятия», в рамках которых сотрудникам объясняют важность формирования коллективного иммунитета.

Стоит отметить, что письма, в которых говорится о том, что невакцинированные не смогут в новом учебном году прийти в университет, уже получить и студенты УрГЭУ.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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