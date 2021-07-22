20 миллионов пчёл погибло в Красноярске из-за пестицидов

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20 миллионов пчёл погибло в Красноярске из-за пестицидов
В России

Пасечники Боготольского района сообщают, что на территории погибло 20 млн пчёл из-за пестицидов. Всего пострадали более 200 пчелиных семей. Пчеловоды потеряли около 1 миллиона рублей. 

Причиной массового мора насекомых, по мнению пчеловодов, стала химическая обработка в хозяйстве «Дары Малиновки». Об обработке никого не предупреждали, утверждают владельцы пасек. 

Местные жители волнуются, что химикаты попадут в водозабор. Он расположен вблизи рапсовых полей и обеспечивает питьевой водой боготольцев.

"Это многослойная проблема, в которой есть сразу несколько пострадавших сторон. И все потому, что у нас нет экологической культуры. Каждый заботится лишь о себе, не думая, какой вред нанесут его действия окружающим. Здесь необходима прокурорская проверка действий агрономов хозяйства. Хорошо, если получится возместить пострадавшим материальный ущерб", — прокомментировал помощник депутата Законодательного собрания Красноярского края Александр Шатилов.


Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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