Военный врач Шафалинов назвал ревакцинацию от COVID-19 безумием

Заместитель заведующего кафедрой военно-полевой хирургии в Государственном институте усовершенствования врачей Минобороны РФ Владислав Шафалинов охарактеризовал кампанию ревакцинации от COVID-19 как «безумие». По мнению специалиста, стремление Минздрава проводить повторную иммунизацию гражданам уже спустя 6 месяцев после введения первичной вакцины является абсурдным, информирует «ИА Красная Весна».

Доктор медицинских наук Владислав Шафалинов указал, что никогда прежде в истории человечества так активно не насаждалась кампания по вакцинации — тем более такими «условными» препаратами, как вакцины против коронавируса. Военный врач подчеркнул, что произведенные препараты от ковида можно назвать вакцинами с большой натяжкой, поскольку они представляют собой преимущественно генно-инженерный продукт.

«Такого еще не было никогда в истории человечества. Во-первых, никогда так быстро не внедрялись наспех прошедшие клинические испытания вакцины. Во-вторых, никогда еще не было такой ревакцинации, как раз в полгода — это слишком короткий срок», - прокомментировал Шафалинов.

Врач спрогнозировал, что последствия от такой поспешной ревакцинации могут быть крайне сложными, и добавил, что не считает произведенные вакцины от коронавируса достаточно исследованными и, как следствие, безопасными.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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