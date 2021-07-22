Партию “Родина” пытаются залить черным пиаром

Членов партии “Родина” Андрея Шпиленко и Федора Бирюкова обвиняют в малосовместимых с депутатским мандатом проступках. Одного – в судимости по уголовной статье, другого – в экстремизме. Похоже, у политиков заканчиваются цивилизованные аргументы, раз они перешли к черному пиару.

Сами “родинцы” уверены, что такой интерес к ним вызван страхом конкурентов потерять политический вес.

“Численность сторонников нашей партии стремительно растет. За год количество партийцев увеличилось на сотни тысяч человек. Больше ни у одной политической партии в России такой положительной динамики нет и в помине!” – утверждают члены “Родины”.

Безосновательные нападки на Шпиленко, которого 20 лет назад осудили за злоупотребление полномочиями, и Бирюкова, который по молодости исполнял своеобразный песенный репертуар, в партии объясняют желанием публично очернить и оболгать и саму “Родину”, и ее соратников.

“Шпиленко – настоящий патриот, кадровый офицер, опытный управленец и экономист, своими знаниями и усилиями создающий в России новейший технологический уклад, – комментирует лидер “Родины” Алексей Журавлев. – А Федор Бирюков — политический журналист с более чем двадцатилетним стажем, с которым мы вместе помогали возвращать Крым и попадали под обстрелы на Донбассе”.

“Родина” сообщает, что намерена защищать свою честь и честь соратников всеми допустимыми способами. Сдаваться они точно не собирается.

“Пусть наемные “чернушники” не сомневаются — мы так этого дела не оставим, – заявляет Журавлев. – Наплодили партий-однодневок, которые завтра рассыплются, как порванные стеклянные бусы, потому что основаны только на деньгах, без идей и преданных людей. А “Родина” была, есть и будет!”

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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