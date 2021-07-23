Все больше американцев поддерживают идею распада США

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Все больше американцев поддерживают идею распада США
Политика / В Мире

В США пандемия коронавируса обнажила множество проблем, которые усилили раскол общества.

Все больше штатов высказывают свое недовольство политикой Вашингтона, передает РИА Новости. Так, в Мичигане республиканцы отменили закон, который давал право губернатору вводить локдаун. В штате уже часто звучит тема сецессии. То есть, все больше американцев поддерживают идею распада страны.

«Нет, а что, серьезно, давайте разойдемся годика так на два, поживем отдельно. Демократы будут делать у себя свои демократические штуки, республиканцы — свои, республиканские. Посмотрим, у кого получится лучше», - пошутил во время одного их эфиров ведущий сатирического шоу на FoxNews Грег Гатфилд.

И хотя это было сказано в виде шутки, тем не менее, тема «сецессии» уже не кажется американцам глупостью.


Штаты постепенно вводят законы, которые позволяют им быть более независимыми от решений Вашингтона. Популярностью идея распада страны пользуется на юге. Техас – один из тех штатов, где немало жителей с радостью поддержат отделение.

Власти Техаса, как и Калифорнии, да и Аризоны наделены многими правами. В этих южных штатах достаточно серьезно вооружена местная полиция. К тому же у полицейских там очень широкие полномочия, и изменить это Вашингтон уже не может.

Как отмечают эксперты, сейчас наиболее остро ощущаются разногласия между синими (демократическими) и красными (республиканскими) штатами. Точек раздора у них немало: начиная от экономических вопросов, заканчивая проблемами миграции, вопросов ЛГБТ, социальных проблем.

И если Вашингтон не найдет достаточно прочную нить, которая бы могла связать все штаты в единое целое, до раскола США осталось недолго, уверены эксперты. О грядущем развале США поговаривают уже не один год. Но сейчас ситуация дошла до пика, отмечают аналитики, ведь даже малейшее усугубление нынешнего кризиса может стать началом конца США.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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