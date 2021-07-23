Все больше американцев поддерживают идею распада США

Массовая вакцинация в России продвигается не так успешно, как планировали власти. Почему люди не спешат вакцинироваться, рассказывает Царьград . Так,
Доктор медицинских наук, профессор Александр Редько рассказал, как был сорван важный эфир по вопросам вакцинации, в котором его оппонентом по должен
Заместитель заведующего кафедрой военно-полевой хирургии в Государственном институте усовершенствования врачей Минобороны РФ Владислав Шафалинов
Новый российский военный самолет Checkmate, который был анонсирован как прототип, макет или экспериментальный образец, раскритиковали на Западе.
Журналист из Италии Дэвид Сенсиотти на страницах портала The Aviationist рассказал о сходстве таинственного российского истребителя с самолетом из
Вакцинация от коронавируса вызывает немало вопросов. Многие россияне, планирующие пройти вакцинацию, не понимают, почему врачи не отправляют делать
Неподалеку от афгано-таджикской границы размещенная в Таджикистане 201-я российская военная база начала крупные военные учения. Одновременно с этим
В Екатеринбурге сотрудники Сбербанка столкнулись с принудительной вакцинацией. Как сообщает информационный ресурс E1.RU , сейчас в Свердловской
Сенатор США Рон Джонсон 21 июля в интервью Марии Бартиромо на Fox News рассказал о заражении COVID-19 после вакцинации. Он сообщил, что процент
Аналитики турецкого издания «Haber7» сообщили о новой возможной оружейной сделке Турции с Украиной. Указывается, что Анкара может продать Киеву
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