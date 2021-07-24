Польша может стать для Европы «троянским конем», запущенным Россией. Об этом заявляет аналитик польского издания Polityka Агнешка Брыц.

Москве выгодно насадить Польше «русский уклад», чтобы Варшава развернулась в ее сторону, а не поддерживала политику Брюсселя. Интересно, что на данный момент польское правительство критически относится к России, но в то же время и «не особо дружит» с Евросоюзом.

Россия считает Запад своим геополитическим противником. Противником Запада являются страны НАТО и ЕС, а также США. И если с США, по мнению польского аналитика, Москва хочет дружить, то НАТО стремится сдерживать, а Евросоюз планирует разрушить.

Польша, судя по всему, может стать тем инструментом, который поможет Москве уничтожить ЕС изнутри.

Польские власти, проводящие антироссийскую политику, в то же время активно выступают и против Евросоюза, что на руку Москве. Польша, отмечает эксперт, вряд ли официально заявит о выходе из ЕС, но при этом может попытаться создавать собственные локальные блоки, для отстаивания собственных интересов. И это крайне выгодно России.

«В Варшаве наши партнеры видят троянского коня Москвы: она отказывается от верховенства права, считает ЕС инородным телом, разрушает его сплоченность», - отмечает Брыц.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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