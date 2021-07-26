Доктор наук Еделев сокрытие побочных эффектов российских вакцин назвал преступлением

Image 16+
Доктор наук Еделев сокрытие побочных эффектов российских вакцин назвал преступлением
В России
Доктор медицинских наук Дмитрий Еделев

Доктор медицинских наук Дмитрий Еделев сокрытие побочных эффектов вакцинации от COVID-19 считает преступлением. Он убежден, что гражданам необходимо показывать привитых с «побочками» - пусть они видят, что повышается температура, болит место введения препарата и так далее. Но при этом такая реакция не смертельна, и это главное.

«Я считаю, что засекречивание данных по побочным эффектам русских вакцин, - это преступление. У наших [вакцин] их очень немного в сравнении с американскими. Об этом нужно просто честно сказать гражданам. Это пресечёт волну домыслов и слухов», - заявил Дмитрий Еделев в беседе с «ЦарьГрад».

Он отметил, что людям на втором году пандемии стоило бы осознать, что вакцинация - это спасение не от коронавируса COVID-19.


«Это на 93% спасение от ковид-реанимации, где мы хороним до 80% пациентов», - растолковал собеседник телеканала.

При этом Еделев жестко высказался об антипрививочниках или, как их еще называют, антиваксерах. В его понимании они настоящие убийцы, которые не щадят ни родных, ни близких, ни врачей, никого. А ведь таблеток, которые позволили бы вылечить коронавирус раз и навсегда нет, и, наверняка, в ближайшее время не будет. 

«Единственное средство - это вакцина и стремление к жизни. Отличная мысль - создать госпиталь для невакцинированных, в котором будут лечить блогеры-антивакцинаторы. Посмотрим результат», - констатировал Дмитрий Еделев.

Доктор добавил, что антиваксеры уже убили тысячи врачей в РФ.

«Смертность русских врачей (не официальные цифры, а реальные) пугает. Расхождение статистики и смертности в 22 раза стало нормой», - признался, резюмируя, Еделев.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Доктор наук Еделев сокрытие побочных эффектов российских вакцин назвал преступлением

Сегодня, 08:55

Военный врач Шафалинов назвал ревакцинацию от COVID-19 безумием

22-07-2021, 17:05

20 миллионов пчёл погибло в Красноярске из-за пестицидов

22-07-2021, 13:10

Сотрудник Сбербанка рассказал о принудительно-добровольной вакцинации от COVID-19

22-07-2021, 08:15

Юрист объяснил, кого могут отстранить от работы за отказ привиться от коронавируса

21-07-2021, 22:10

Бизнесмен Андрей Шпиленко поделился деталями своей давно погашенной судимости

21-07-2021, 13:55

В сети появились ранее не опубликованные кадры из фильма «Ржев»

20-07-2021, 13:55

Врач Дмитриев: Вакцинация не защищает от COVID-19, но власти ее продавливают

19-07-2021, 23:05

Член партии «Родина» Дмитрий Булыкин возмутился массовой вырубкой Уссурийской тайги

18-07-2021, 12:55

“Правила должны быть одни для всех”: социолог Максим Шугалей о двойных стандартах антиковидных мер

16-07-2021, 18:10

Каждый пятый врач в России не рекомендует пациентам прививаться от COVID-19

16-07-2021, 14:40

Доктор медицинских наук Царенко удивился погоней россиян за вакциной «КовиВак»

16-07-2021, 00:00

Смерть после вакцинации не будут учитывать в статистике смертности от COVID-19

15-07-2021, 18:10

Глава СПЧ Фадеев призвал не наказывать антипрививочников

14-07-2021, 22:40

Журналисты The New Yorker попросили Пригожина поделиться мнением о Соболь

14-07-2021, 21:00

«Закройте танцполы, а не рестораны»: общественник Александр Колос призвал бороться с ковидом в транспорте и на концертах

14-07-2021, 20:00

«Очереди из живых и мертвых»: Сколько людей на самом деле умирает от COVID-19

14-07-2021, 08:40

Эксперт Дугин: Коронавирус - биологическое оружие, иммунитета к нему быть не может

13-07-2021, 11:50

В Новосибирске банковским служащим пригрозили отстранением за отказ от вакцинации

13-07-2021, 09:40

Доктор медицинских наук призвал отказаться от борьбы с COVID-19

12-07-2021, 15:00

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Врачи требуют расширить список медотводов от вакцинации против COVID-19
  • 23-07-2021, 19:40

Врачи требуют расширить список медотводов от вакцинации против COVID-19

Введение обязательной вакцинации от коронавируса для работников определенных категорий в ряде российских регионов встревожило граждан с хроническими

Британские врачи рассказали о новом типе умирающих от COVID-19 пациентов
  • Вчера, 14:00

Британские врачи рассказали о новом типе умирающих от COVID-19 пациентов

Британские врачи заявляют о новой категории умирающих от коронавируса людей. Им за 40, и они не прививались, передает Daily Mail. По словам

The Times of Israel: Россия потеряла терпение в связи с атаками Израиля по Сирии
  • Вчера, 08:55

The Times of Israel: Россия потеряла терпение в связи с атаками Израиля по Сирии

Россия уже «потеряла терпение» из-за регулярных авиаударов Военно-воздушных сил Израиля по территории Сирии и собирается переломить ситуацию. Об этом

Профессор Редько о вакцинации: государство проводит испытания на людях
  • Вчера, 09:35

Профессор Редько о вакцинации: государство проводит испытания на людях

Массовую принудительную вакцинацию раскритиковал профессор, доктор медицинских наук Александр Редько. На страницах издания «Лента.Чел» он высказался

Врач Циони: 70% тяжелых случаев заболевания коронавирусом в Израиле выявлены у вакцинированных
  • 24-07-2021, 19:40

Врач Циони: 70% тяжелых случаев заболевания коронавирусом в Израиле выявлены у вакцинированных

Массовую вакцинацию от коронавируса в Израиле во многих странах считали образцом для подражания. Сейчас же в ее эффективности многие начинают

Доктор Мелоун: Американские власти скрывают вредные последствия вакцинации
  • 24-07-2021, 22:10

Доктор Мелоун: Американские власти скрывают вредные последствия вакцинации

Один из создателей мРНК вакцинации доктор Роберт Мелоун заявил, что CDC (Центры по контролю и профилактике заболеваний США) скрывает негативные

Новости партнеров
Новости партнеров
Первые гиперзвуковые ракеты США будут нацелены на Россию и Китай
  • 24-07-2021, 10:55

Первые гиперзвуковые ракеты США будут нацелены на Россию и Китай

Испытания Россией гиперзвуковой ракеты «Циркон» возмутили США. Не прокомментировать данное событие в стране просто не могли. Представитель Пентагона

В американском штате Колорадо выявили чуму
  • 24-07-2021, 09:15

В американском штате Колорадо выявили чуму

В США 10-летний ребенок ушел из жизни из-за заболевания чумой. Об этом сообщает телеканал WGN9. Проверка, проведенная Департаментом здравоохранения и

Доктор наук Еделев сокрытие побочных эффектов российских вакцин назвал преступлением
  • Сегодня, 08:55

Доктор наук Еделев сокрытие побочных эффектов российских вакцин назвал преступлением

Доктор медицинских наук Дмитрий Еделев сокрытие побочных эффектов вакцинации от COVID-19 считает преступлением. Он убежден, что гражданам необходимо

Российские инфекционисты рассказали о 45 днях, которые спасают от COVID-19
  • Вчера, 13:15

Российские инфекционисты рассказали о 45 днях, которые спасают от COVID-19

Главврач Иркутской областной инфекционной больницы Владимир Хабудаев и его заместитель по медицинской части Инесса Борищук в своем интервью