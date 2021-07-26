Доктор наук Еделев сокрытие побочных эффектов российских вакцин назвал преступлением

Доктор медицинских наук Дмитрий Еделев сокрытие побочных эффектов вакцинации от COVID-19 считает преступлением. Он убежден, что гражданам необходимо показывать привитых с «побочками» - пусть они видят, что повышается температура, болит место введения препарата и так далее. Но при этом такая реакция не смертельна, и это главное.

«Я считаю, что засекречивание данных по побочным эффектам русских вакцин, - это преступление. У наших [вакцин] их очень немного в сравнении с американскими. Об этом нужно просто честно сказать гражданам. Это пресечёт волну домыслов и слухов», - заявил Дмитрий Еделев в беседе с «ЦарьГрад».

Он отметил, что людям на втором году пандемии стоило бы осознать, что вакцинация - это спасение не от коронавируса COVID-19.

«Это на 93% спасение от ковид-реанимации, где мы хороним до 80% пациентов», - растолковал собеседник телеканала.

При этом Еделев жестко высказался об антипрививочниках или, как их еще называют, антиваксерах. В его понимании они настоящие убийцы, которые не щадят ни родных, ни близких, ни врачей, никого. А ведь таблеток, которые позволили бы вылечить коронавирус раз и навсегда нет, и, наверняка, в ближайшее время не будет.

«Единственное средство - это вакцина и стремление к жизни. Отличная мысль - создать госпиталь для невакцинированных, в котором будут лечить блогеры-антивакцинаторы. Посмотрим результат», - констатировал Дмитрий Еделев.

Доктор добавил, что антиваксеры уже убили тысячи врачей в РФ.

«Смертность русских врачей (не официальные цифры, а реальные) пугает. Расхождение статистики и смертности в 22 раза стало нормой», - признался, резюмируя, Еделев.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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