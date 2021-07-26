Писатель Лесков: без принуждения вакцинация не пойдет

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Писатель Лесков: без принуждения вакцинация не пойдет
В России
Журналист и писатель Сергей Лесков

В России несвобода компенсируется русским бытом — единственной областью, куда не вторгается власть, пишет в своем блоге на «Росбалт» журналист и писатель Сергей Лесков.

В России, которая первой в мире зарегистрировала свою вакцину Sputnik V, полностью привиты только 15% граждан. Для сравнения: в США этот показатель на уровне 49%, в Германии - все 60, в Британии - 54.


«Печальной иллюстрацией служит то, что летом 2021 года РФ вышла в мировые лидеры по смертности и по уровню заболеваемости, чего нельзя было предположить еще полгода назад, когда мы чуть ли не били в литавры, восхваляя мудрую стратегию властей по борьбе со зловредным вирусом», - пишет Лесков, отмечая, что цифры избыточной смертности в стране пугают уже немногих.

Развивая свою мысль, он настаивает на том, что без принуждения дело не пойдет. И тут же вспоминает практику введения QR-кодов, которые сделали свое дело - число привитых выросло практически в два раза. Но их отменили.

«Плохо все-таки наша власть знает свой народ. Тысячи жизней были бы спасены, если бы сразу ввели добровольно-принудительный режим», - считает писатель.

Пока же коронавирус не уходит. Он мутирует, кажется, новым штаммам конца-края не видно. Но человечество сейчас выходит из кризиса, вызванного коронавирусом, не дожидаясь победы над ним. 

«Карантин оказался не столько медицинской, сколько политической и социальной проблемой. Широкая публика узнает правду о кризисе не раньше, вероятно, чем будет раскрыта загадка убийства Джона Кеннеди. Неизвестность каскадом порождает конспирологические теории о мировом заговоре элит, которые вырабатывают алгоритмы управления обществом», - рассуждает автор.

Однако это обстоятельство, подчеркивает он, не меняет факта, что вакцины резко снижают вероятность развития тяжелых форм заболевания и возможных осложнений.

Да и вообще, в его понимании, в сложившихся обстоятельствах прививку стоит расценивать не иначе, как акт гражданской зрелости.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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