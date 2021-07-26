Черный дым при сожжении умерших от COVID-19 заметили в крематории Новосибирска

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Черный дым при сожжении умерших от COVID-19 заметили в крематории Новосибирска
В России

Директор новосибирского крематория Борис Якушин однажды заметил, что после сожжения тел людей, умерших в результате заражения коронавирусом, из труб идет странный черный дым.

При этом он выяснил, что подобное наблюдается и в других подобных учреждениях. К примеру, о черном дыме после сожжения умерших коронавирусных больных ему рассказывали коллеги, которые работают в крематории Нижнего Новгорода.

Якушев допускает, что черный дым может быть следствием выделения токсинов, которые накапливаются в организме во время болезни и лечения. Он пояснил, что от пленки, в которую ранее заворачивали тела, в крематории уже давно отказались.

Заразиться коронавирусом в результате своей работы с телами таких умерших сотрудники крематория не боятся. Большая часть работников на текущий момент привилась, а остальные переболели и имеют достаточные титры антител.

Местный химик Сергей нашел четыре возможных объяснения черному дыму - пленка, лекарства, деятельность вируса, совпадение не связанных напрямую с вирусом факторов.

«Есть вариант, что причиной может быть деятельность вируса в легких. Образуется что-то, что при нагревании, горении дает черный дым. За версию то, что при горении из легких есть выход в атмосферу и режим горения или нагревания может отличаться от других тканей. Против версии — не очень понятно, хватает ли объема инородных веществ в легких для заметных изменений в цвете дыма», - пояснил он в беседе с НГС.

Еще один химик, Николай, в версию с интоксикацией верит меньше всего. По его словам, если бы это было так, наблюдался бы не только черный дым, но и сильный запах.

Он озвучил свою версию: «Так как трупов много, возможно, жгут быстро, а труп всё же требует полного дожигания, из-за неполного сгорания может образовываться сажеобразная копоть в виде мелких черных частиц».

Также он допустил, что в крематории могут обрабатывать тела умерших чем-то горючим, чтобы лучше горели.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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