О смерти после вакцинации от коронавируса рассказали в Екатеринбурге

О смерти после вакцинации рассказали в Екатеринбурге.

Двое сорокалетних мужчин скончались через несколько дней после того, как вакцинировались от коронавируса. Ранее на здоровье они не жаловались. Предварительно, причиной их смерти названы проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Заместитель главврача городского Центра медицинской профилактики Александр Харитонов подчеркнул, что в данной ситуации говорить о причинах смерти можно только после детального анализа каждого случая.

Важно, подчеркнул Харитонов, перед прививкой посетить врача и сообщить о всех проблемах со здоровьем. Если возникли какие-либо острые болезни, вакцинироваться нельзя. Не вакцинируют также при тяжелых формах аллергии и непереносимости компонентов вакцины.

Харитонов отметил, что вакцина не влияет на изменения сердечно-сосудистой системы и не провоцирует изменения в неврологии. В регионе, по его словам, уже вакцинировались свыше 800 тыс. человек. У них никаких серьезных осложнений не было зафиксировано. Поэтому пока нельзя говорить, что вакцинация стала причиной смерти мужчин.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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