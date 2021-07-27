Российские активисты обратились к Путину с призывом провести проверку вакцины «ЭпиВакКорона»

Российские активисты направили обращение к президенту России Владимиру Путину, а также в Минздрав, Роспотребнадзор, Росздравнадзор и ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», в котором содержится требование организовать независимую проверку антикоронавирусной вакцины «ЭпиВакКорона», а также сделать достоянием общественности результаты третьей фазы испытаний этого препарата. Об этом сообщает ZNAK.

В третьем открытом письме участники инициативной группы рассказывают, что ими был получен ответ из Министерства здравоохранения, где утверждается, что препарат был зарегистрирован согласно ФЗ «Об обращении лекарственных средств», а ее эффективность и безопасность были подтверждены.

«Однако в действующей инструкции к вакцине «ЭпиВакКорона» указано, что защитный титр антител в настоящее время неизвестен. Продолжительность иммунитета неизвестна. Клинические исследования по изучению эпидемиологической эффективности не проводились. Независимые эксперименты, проведенные с вирус-нейтрализацией, показали, что выработанные после прививки вакциной «ЭпиВакКорона» антитела неспособны нейтрализовать вирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19», — сказано в тексте письма.

Активисты напоминают, что в Сети немало негативных отзывов в адрес этой вакцины - причем не только от привитых, у которых не выработались антитела, но даже от участников испытаний. Они заявляют, что после того как прошли иммунизацию этой пептидной вакциной, заболели коронавирусом. Причем некоторые пишут, что переболели в тяжелой форме.

Общественники настаивают на том, что располагают документальными подтверждениями того, что антитела у привившихся этой вакциной людей не сформировались.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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