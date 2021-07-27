Стал известен актерский состав нового российского фильма

Сегодня в сети активно обсуждают новую российскую кинокартину «Солнцепек», съемки которой еще ведутся. Пока киноманы гадают над содержанием фильма и историей его создания, стал известен актерский состав военной драмы.

На плакате к фильму «Солнцепек» сказано, что кинокартина вскоре должна выйти на российские экраны, а также о том, что в ее основе лежат реальные события. Трейлер отсылает зрителя к трагедии, произошедшей весной 2014 года в Луганске.

Заметим, что режиссером фильма стал Михаил Вассербаум. Он известен работой над российскими сериалами и полнометражными фильмами «Один против всех», «Бумеранг из прошлого», «Тайны следствия».

Стоит отдельно сказать об актерском составе фильма «Солнцепек». Известно, что роли там исполнили такие актеры, как Марина Денисова, известная зрителям по фильмам «Господа офицеры» и «Клятва», Максим Дахненко, снявшийся в «Последний богатырь» и «Слуга государев», Алексей Кравченко («Иди и смотри», «Отчий берег»), Владимир Ильин («Время первых», «Палата №6»), Александр Бухаров («Волкодав», «Ржев»). Дорогу в отечественный кинематограф дали и молодым дарованиям, которые сыграют не второстепенные роли.

«Масштабные очень съемки, очень много задействовано людей, актеров. Наверное, очень правильно, что снимают такие фильмы. Надо эти события показывать и показывать в действительно правильном историческом ключе», – высказался начальник управления информационной политики администрации Симферополя Андрей Черниченко.

«Очень правильно, что снимают такие фильмы. Надо показывать на экранах страны правдивую историю», — поделился под трейлером Вячеслав Казанский.

Зрители надеются, что нелегкую историю о событиях, произошедших в Луганской Народной Республике в 2014 году, создатели фильма «Солнцепек» расскажут предельно откровенно.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей