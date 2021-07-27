Алексей Журавлёв объяснил, почему члена его партии отстранили от выборов в ГД

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Алексей Журавлёв объяснил, почему члена его партии отстранили от выборов в ГД
Политика
Алексей Журавлёв / Фото из открытых источников

Ранее Центральная избирательная комиссия исключила футболиста Дмитрия Булыкина из федерального списка партии «Родина». В ЦИК утверждают, что политик владел акциями иностранных компаний, когда подавал документы. Булыкин обвинения отвергает. Он не намерен мириться с ошибкой Центризбиркома и оспорит его решение в Верховном суде.

Члена партии «Родина» Дмитрия Булыкина отстранили от выборов в Госдуму из-за путаницы в документах. Об этом заявил лидер политсилы Алексей Журавлёв. Он пообещал разобраться и найти виновных. 

Чтобы подобного не повторялось, Журавлёв захотел изменить законы, регламентирующие подачу документов в ЦИК. Он полагает, что выборы должны быть честными, прозрачными и легитимными.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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