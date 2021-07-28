Отказавшихся от вакцинации работников «КАМАЗа» отстранят от работы

Пресс-служба «КамАЗа» объявила о том, что лидер отечественного автопрома будет отстранять от работы непривитых сотрудников ряда своих подразделений. В первую очередь речь идет о работниках заводов, получивших постановление об обязательной вакцинации от главного санитарного врача Набережных Челнов Ильгизяра Бериева, пишет «Татар-Информ».

В этом списке литейный, прессово-рамный и автомобильный заводы, а также проектно-строительный департамент ПАО «КАМАЗ».

Пресс-служба подчеркивает, что отстранение от работы, как и разъясняли в Минтруда, будет происходить без сохранения за работником зарплаты на весь период неблагополучной эпидемиологической обстановки либо же до момента, когда он привьется от коронавируса.

«Попасть на работу без прививки смогут несовершеннолетние и переболевшие полгода назад коронавирусом, а также люди с медицинскими противопоказаниями, которые должны подтверждаться документально», - сказано в сообщении, размещенном в Телеграм предприятия.

Уточняется, что справка должна быть выдана не ранее марта нынешнего года.

Известно, что на текущий момент в ПАО «КАМАЗ» первый компонент вакцины поставлен 19 003 сотрудникам. Второй укол уже сделали 11 330 работникам.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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