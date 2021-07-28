Партия “Родина” обратилась в ЦИК из-за подозрения в ущемлении своих прав

Лидер партии “Родина” Алексей Журавлев направил заявление в Ценртризбирком, чтобы решить проблему размещения агитационных материалов партии “Родина”: все рекламные агентства отказываются исполнять договоренность.

“Родина” собиралась разместить свою агитацию на билбордах, но внезапно столкнулась с отказом рекламщиков. Партийцы считают, что имеет место негласный запрет на сотрудничество с “Родиной”. Вероятный источник запрета – Смольный.

“Нарушение принципа равного права кандидатов и избирательных объединений на ведение предвыборной агитации напрямую влияет на чистоту и законность избирательного процесса, может повлечь за собой снижение уровня доверия избирателей к результатам выборов”, — поясняет в заявлении в ЦИК Алексей Журавлев.

Партия “Родина” просит ЦИК применить меры к рекламщикам: разъяснить равные права участников выборов и наказать в случае необходимости.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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