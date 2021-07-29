Российские компании требуют от новых работников прививку от коронавируса COVID-19

На портале российской рекрутинговой компании Head Hunter появилась информация о том, что многие работодатели стали указывать в своих вакансиях новые требования, касающиеся вакцинации от коронавируса. В ряде случаев компания ожидает от будущего сотрудника обязательное наличие сертификата о прививке. Об этом сообщает «Ura.ru».

«Чтобы обеспечить собственную безопасность и здоровье окружающих, работодатели приветствуют готовность вакцинироваться от коронавируса при отсутствии сертификата о прививке», - указывает в своей вакансии на должность продавца-консультанта известная международная компания Adidas.

Напомним, что ранее Министерство труда России дало разрешение работодателям отстранять от работы своих сотрудников, которые не получили вакцинацию в назначенный срок. Однако это не касается людей, которые имеют медицинские противопоказания к прививке.

Так как теперь это постановление приобрело официальный характер, все граждане, которые не желают вакцинироваться без наличия медицинского отвода, должны быть готовы к временному лишению работы.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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