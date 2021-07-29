Советник Тихановской Вячорка рассказал подробности ее встречи с Байденом

О встрече бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской с президентом США Джо Байденом рассказал советник Тихановской Франак Вячорка.

В эфире телеканала «Дождь » он отметил, что провести эту встречу предложил Белый дом.

Со слов Вячорки, на встрече с Тихановской и Байдена, которая проходила в комнате Рузвельта около Овального кабинета, присутствовали ближайшие советники американского лидера, в том числе советник по нацбезопасности Джейк Салливан.

Тихановская в ходе встречи рассказала о том, что происходит в Белоруссии. Она отметила, что и до этой встречи глава Белого дома был осведомлен о ситуации.

«Обсудили каким образом сделать репрессии для режима Лукашенко более дорогими, чтобы заставить его пойти на уступки, чтобы новые президентские выборы произошли уже в ближайшем будущем», — сказал Вячорка.

Тихановская, добавил Вячорка, уверена, что оппозиционные силы Белоруссии могут рассчитывать на поддержку США. Он отметил, что Тихановская надеется получить поддержку США в ООН и ОБСЕ. Также она ожидает, что Вашингтон поддержит журналистов и активистов, которых преследуют белорусские власти.

Отметим, встреча Тихановской и Байдена состоялась 28 июля. Байден после переговоров заявил, что Вашингтон поддерживает демократические стремления белорусского народа.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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