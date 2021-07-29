Глава «Родины» Алексей Журавлев зарегистрировался на выборы в Госдуму как одномандатник

Депутат Госдумы и глава партии «Родина» Алексей Журавлев подал документы в избирательную комиссию Тамбовской области для участия в предстоящих выборах в Госдуму.

Регистрация Журавлева как кандидата по 177 одномандатному округу состоялась в четверг, 29 июля, заняв всего пару минут. Впрочем, решение о допуске политика на выборы будет принято после проверки всех документов лишь 5 августа – об этом сообщил представитель избиркома.

Напомним, что выборы в Госдуму пройдут уже этой осенью, голосование продлится с 17 по 19 сентября. В этот же период состоятся региональные выборы в местные законодательные органы.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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