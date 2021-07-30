Если COVID-19 — «гибридное оружие», то к чему приведет массовая вакцинация?

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Если COVID-19 — «гибридное оружие», то к чему приведет массовая вакцинация?
Новости науки

С увеличением популярности теории об искусственном происхождении SARS-CoV-2, который называют «гибридным оружием», население не спешит проходить вакцинацию в приоритетном порядке. Эксперты связывают такой феномен с усиленным давлением властей, которые принудительным образом намереваются добиться целевого показателя вакцинации населения, передает «ИА Красная Весна».

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин и курганский губернатор Вадим Шумков открыто придерживаются позиции об искусственном происхождении COVID-19. Однако чиновников не настораживает тот факт, что изобретенные вакцины от коронавируса были внедрены почти сразу после начала пандемии, что опровергает теорию о «гибридной войне» против мирового населения. 

В то же время нобелевский лауреат по медицине Люк Монтанье высказал резонансное заявление о том, что именно массовая вакцинация от коронавируса породила появление мутаций SARS-CoV-2, хотя не подкрепил свои слова достоверными научными исследованиями. 

Независимые международные эксперты отмечают, что появление вакцин против коронавируса в США действительно произошло в предельно короткий срок — однако учитывая стремление Запада установить тотальную мировую гегемонию, такая ситуация не вызывает удивления. Председатель организации «Остановите туберкулез» Лючица Дициу прокомментировала, что в быстро распространяющейся пандемии коронавируса западная фармацевтическая отрасль увидела «золотую жилу» — поэтому против коронавируса начали разрабатывать сотни вакцин в первые четыре месяца его существования в медийном поле, тогда как за все время существования туберкулеза было произведено всего несколько вакцин. 

«Безусловно, производство вакцин и способность сдерживать распространение вируса может придать огромный вес стране-производителю на мировой арене. Однако непосредственно вакцинация не является геополитическим инструментом — это эффективный способ предотвратить инфицирование или тяжелое течение болезни», - отметила специалист.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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