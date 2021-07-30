В Британии рассказали, когда Россия нападет на Евросоюз

Профессор Королевского колледжа Лондона, в прошлом старший советник британского министерства обороны Максимилиан Терхалле раскрыл, когда Россия нападет на Евросоюз. Об этом речь идет в статье британской Daily Express, которую в переводе на русский опубликовало издание ИноСМИ.

По его словам, договоренности канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Соединенных Штатов по «Северному потоку-2» не могут не вызывать обеспокоенности, потому как они могут привести к тому, что Путин, получивший рычаги оказания давления на ЕС, вначале нападет на Украину, а затем начнет продвигаться и в остальные европейские страны.

«Вполне вероятно, что Украина, с 2014 года находящаяся в состоянии войны и лишенная из-за этого газопровода даже минимального контроля, который она когда-то имела над Россией, теперь обречена», - отметил профессор.

При этом Терхалле уверяет, что российский лидер не преминет возможности не воспользоваться случаем, что США не сможет вести одновременно две крупные войны. То есть, если у Вашингтона будет открытый фронт с Китаем, Европе придется в одиночку держать удар от России, рассуждает профессор.

Война между США и Китаем, по всей видимости, способна поглотить если не весь экономический и военный потенциал США, то, по крайней мере, большую его часть. Это значит, что Америка не сможет сдерживать Россию в Европе, а Путин, подчеркивает Терхалле, получит «желанную возможность поквитаться за поражение РФ в конце холодной войны в 1991 году».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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