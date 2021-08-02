Красноярские пенсионеры просят о помощи: из-за долгов внучки их могут выселить из квартиры

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Красноярские пенсионеры просят о помощи: из-за долгов внучки их могут выселить из квартиры
В России
Фото из открытых источников

Пожилые люди переписали квартиру на свою внучку, которая оставила жилье в качестве залога в микрофинансовую организацию. Сейчас перекупщики не дают спокойно жить инвалидам: спиливают дверь и пытаются выжить их из единственной квартиры. Сама внучка собрала вещи и уехала жить в другой город. 

Михаил Васильевич и Любовь Григорьевна живут в доме на ул. Парашютной, 12 больше десяти лет, но жилье зарегистрировано не на них: пришлось переписать на внучку при оформлении опекунства. Они и не догадывались, что за их спиной она берет микрозаймы. 

Она взяла два миллиона рублей у частного инвестора. По словам пенсионеров, платила всегда исправно. Но в апреле, из-за проблем с работой, оплачивать долг уже не получилось. Сейчас она в Москве: уехала, оставив проблемы на родственников-инвалидов. 

"Проблема в том, что юридически квартира принадлежит девушке, получается, что уже обратной дороги нет. Надо разыскать внучку, привезти ее в Красноярск и заставить отрабатывать долги, а не прятаться в Москве. Пенсионеров, конечно, жалко, но они в этой квартире получается, на птичьих правах. Жесткая ситуация, однако, увы, не редкая для нашей страны. Это дело потребует немало времени, чтобы в нем разобраться", — прокомментировал помощник депутата Законодательного собрания Красноярского края Александр Шатилов.


Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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