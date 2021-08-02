Герой России Андрей Богатов посетил открытие памятника в родном городе

Монумент установлен в честь погибших при исполнении воинского долга десантников в Чечне и Афганистане.

В Старом Осколе Герой России Андрей Богатов принял участие в открытии памятника погибшим десантникам. Гранитный монумент с колоколом и крестом высотой в три метра установили в сквере ВДВ «Никто кроме нас».

В открытии приняли участие около сотни солдат ВДВ. Богатов рассказал, что День ВДВ для него является особым днем, ведь он и сам проходил службу в данных войсках.

После общения с представителями ветеранских организаций Андрей Михайлович встретился с членами военно-патриотического клуба «Каскад». За 20 лет работы клуба в нем прошло обучение около полутора тысяч человек. В клубе Андрей Богатов провел урок мужества для школьников от 14 до 17 лет.

«В моем детстве все мальчишки и девчонки с большим трепетом относились к Великой Отечественной войне, мы общались с ветеранами (тогда их было, конечно, больше, чем сейчас), помогали им и даже представить не могли, что нашу Победу, ее историю будут пытаться переврать. Многие из нас умели стрелять, даже девчонки, и делали это неплохо. Мы все понимали, что беречь Родину и защищать ее – наш священный долг, поэтому я считаю, что уроки патриотического воспитания надо вводить как можно раньше в каждой школе, детском саду, сделать их обязательными, как и уроки начальной военной подготовки. Без них мы можем потерять нашу молодежь, их веру, любовь к стране» – рассказал Андрей Богатов.

Андрей Богатов также посетил историко-патриотическое объединение «Поиск». Его руководители рассказали ему о истории движения, которая началась в 1967 году с деятельности старооскольских энтузиастов. Они проводили работы по перезахоронению останков солдат погибших в годы Великой Отечественной войны. За время работы современных поисковых отрядов было обнаружено и захоронены останки более восьми тысяч советских солдат, а также установлены имена четырех тысяч погибших.

Андрей Богатов рассказал участникам объединения о своем боевом пути, а также посетил музей клуба, где представлено вооружение и бытовые вещи времен Великой Отечественной войны.

«Меня порадовало, что у вас есть молодые ребята, что они участвуют в работе объединения. Я верю, что это помогает молодежи понять, оценить жертву, которую принес наш народ во имя Победы. Благодаря таким организациям, как ваша, действительно, понимаешь, что никто не забыт и ничто не забыто» – сообщил Андрей Михайлович.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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