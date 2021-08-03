One Earth: Борьба с глобальным потеплением создаст 8 миллионов рабочих мест к 2050 году

В журнале One Earth были опубликованы результаты нового исследования. Ученые выяснили, что для поддержания температуры ниже доиндустриального уровня на 2 градуса по Цельсию к 2050 году в энергетическом секторе появится 8 миллионов рабочих мест.

Так, 84% вакансий из числа новых рабочих мест будут направлены на использование возобновляемых источников энергии, еще 11% - ископаемым топливом и 5% займут ядерный сектор.

Ученые проанализировали данные о рабочих местах в 50 странах и разработали модель, дабы определить, как стремление выполнить климатическую цель Парижского соглашения повлияет на количество рабочих мест в энергетическом центре. Напомним, согласно данному документу, нужно стараться удерживать рост глобальной средней температура намного ниже 2 градусов по Цельсию. Результат показал, что уже к 2050 году появится около 8 миллионов вакансий.

«На данный момент в энергетической отрасли работает примерно 18 миллионов человек. Скорее всего, это число не уменьшится, а увеличится до 26 миллионов, а то и больше, при условии, что нам удастся достигнуть намеченных глобальных климатических целей», - объяснили авторы исследования.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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