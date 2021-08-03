The Washington Post: Штамм дельта можно считать фактически новым вирусом

Дельта-штамм можно считать фактически новым вирусом. Об этом говорится во внутреннем документе правительства США, выдержки из которого опубликовала газета The Washington Post.

Ученые, выводы которых легли в его основу, настаивают на том, что штамм дельта не только заразен, как ветряная оспа, но и с легкостью передается от привитых к привитым.

Документ, который поступил в CDC, обобщает данные нескольких загадочных вспышек коронавируса штамма дельта, а также результаты исследований этого варианта, которые опубликованы еще не были. По сути, все сводится к тому, что дельта-штамм коронавируса - фактически новый вирус. При этом в документе не то, чтобы сомневаются в эффективности вакцинации - отмечается, что вакцины все же обеспечивают более легкое течение заболевания.

Тем не менее, ранние утверждения о возможностях вакцины все же опровергаются. А именно, что вирусная нагрузка у привитых меньше, чем у непривитых. Судя по всему, она идентичная.

Можно сказать, что началась новая война, резюмируют авторы документа.

«Я закончил читать этот документ в гораздо большей тревоге, чем начал»,— поделился впечатлениями с The Washington Post Роберт Вахтер, руководитель медицинского факультета Калифорнийского университета в Сан-Франциско.

Полностью новые данные о «новой войне» в США обещают обнародовать в пятницу, пишет Коммерсант.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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