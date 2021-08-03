The Washington Post: Штамм дельта можно считать фактически новым вирусом

Image 16+
The Washington Post: Штамм дельта можно считать фактически новым вирусом
Новости науки

Дельта-штамм можно считать фактически новым вирусом. Об этом говорится во внутреннем документе правительства США, выдержки из которого опубликовала газета The Washington Post.

Ученые, выводы которых легли в его основу, настаивают на том, что штамм дельта не только заразен, как ветряная оспа, но и с легкостью передается от привитых к привитым.

Документ, который поступил в CDC, обобщает данные нескольких загадочных вспышек коронавируса штамма дельта, а также результаты исследований этого варианта, которые опубликованы еще не были. По сути, все сводится к тому, что дельта-штамм коронавируса - фактически новый вирус. При этом в документе не то, чтобы сомневаются в эффективности вакцинации - отмечается, что вакцины все же обеспечивают более легкое течение заболевания.

Тем не менее, ранние утверждения о возможностях вакцины все же опровергаются. А именно, что вирусная нагрузка у привитых меньше, чем у непривитых. Судя по всему, она идентичная.

Можно сказать, что началась новая война, резюмируют авторы документа.


«Я закончил читать этот документ в гораздо большей тревоге, чем начал»,— поделился впечатлениями с The Washington Post Роберт Вахтер, руководитель медицинского факультета Калифорнийского университета в Сан-Франциско.

Полностью новые данные о «новой войне» в США обещают обнародовать в пятницу, пишет Коммерсант.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Ученые из Польши объяснили скепсис в отношении вакцинации

Сегодня, 18:45

The Washington Post: Штамм дельта можно считать фактически новым вирусом

Сегодня, 16:05

One Earth: Борьба с глобальным потеплением создаст 8 миллионов рабочих мест к 2050 году

Сегодня, 02:25

Если COVID-19 — «гибридное оружие», то к чему приведет массовая вакцинация?

30-07-2021, 08:40

Врач Акимушкина: Коронавирус может стать злее из-за вакцинации

16-07-2021, 22:30

Вирусолог Жолобак: Вакцинация вызывает более тяжелое течения коронавируса

15-07-2021, 10:40

Медики рассказали, какие риски для здоровья таит в себе цвет глаз человека

22-06-2021, 08:40

Ученые заявили о неравномерном росте ядра Земли

12-06-2021, 18:30

Ученые зафиксировали необъяснимую аномалию вращения планеты

9-06-2021, 05:20

NASA показало покрытые инеем марсианские дюны

26-03-2021, 17:40

Катастрофические изменения климата предсказаны учеными к 2050 году

16-02-2021, 11:05

Ученые ожидают появление 23 мутаций коронавируса в год

29-01-2021, 13:45

2021 год будет самым коротким за последние 50 лет из-за ускорения вращения Земли

6-01-2021, 17:35

Биолог рассказал, что в течение 10 лет появится лекарство, продлевающее жизнь

4-01-2021, 16:55

На Гавайях началось извержение вулкана Килауэа

21-12-2020, 19:40

Из-за таяния Гренландии уровень воды в океане может подняться выше, чем считалось

17-12-2020, 22:30

Ученые обнаружили метеориты со следами инопланетной органики

17-12-2020, 01:20

Ученые заявили, что Земля удивительно долго остается пригодной для жизни

16-12-2020, 15:00

Австралийские ученые объяснили, почему нужно меньше работать зимой

16-12-2020, 14:25

Медики заявили о пользе простуды в борьбе с коронавирусом

16-12-2020, 01:10

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Россия не сумела стать крупным игроком на рынке вакцин от COVID-19
  • 1-08-2021, 19:25

Россия не сумела стать крупным игроком на рынке вакцин от COVID-19

На поставках в бедные страны своей вакцины «Спутник V» Россия рассчитывала заработать несколько десятков миллиардов долларов. Однако задержки

Американцы начали массово избегать вакцинации от коронавируса COVID-19
  • 1-08-2021, 10:40

Американцы начали массово избегать вакцинации от коронавируса COVID-19

Американцы начали массово избегать вакцинации от коронавируса. Показательным стал случай, имевший место в округе Сент-Чарльз в штате Миссури. Там на

Ряд российских регионов обнародовали число заболевших COVID-19 после прививки
  • Вчера, 12:35

Ряд российских регионов обнародовали число заболевших COVID-19 после прививки

Сеть переполнена сообщениями о заболевших после вакцинации от коронавируса россиянах. На этом фоне некоторые регионы России, дабы избежать возможных

Врач Гундаров: принудительная вакцинация от COVID-19 не имеет к медицине отношения
  • Вчера, 10:35

Врач Гундаров: принудительная вакцинация от COVID-19 не имеет к медицине отношения

Принудительная вакцинация от коронавируса - проблема не медицинская, это скорее политический и экономический вопрос, ибо медицинские проблемы

Врач Коровин: Массовая вакцинация создает предпосылки для усиления инфекции
  • 1-08-2021, 17:05

Врач Коровин: Массовая вакцинация создает предпосылки для усиления инфекции

При искусственном отборе, который сейчас создается массовой вакцинацией от коронавируса COVID-19, возникают предпосылки для появления

Российские летчики во время боевых вылетов в Сирии используют приемники GPS производства США
  • 1-08-2021, 18:15

Российские летчики во время боевых вылетов в Сирии используют приемники GPS производства США

Российские летчики во время боевых вылетов в Сирии используют приемники GPS производства США, сообщает Defense Blog. Журналист издания Дилан Малясов

Новости партнеров
Новости партнеров
Россияне рассказали о побочках после вакцинации «Спутник Лайт»: что у них болело
  • Сегодня, 08:55

Россияне рассказали о побочках после вакцинации «Спутник Лайт»: что у них болело

В регионы России начали доставлять вакцину «Спутник Лайт». В отличие от других трех препаратов, которые применяются в России, она однокомпонентная.

Эксперты предупредили о всплеске коронавируса среди непривитых
  • 1-08-2021, 11:40

Эксперты предупредили о всплеске коронавируса среди непривитых

Рост заражений и госпитализаций среди населения из-за активности штамма «Дельта» будет увеличиваться в геометрической прогрессии — такой вывод

Вирусолог Викулов объяснил, почему среди врачей встречаются противники вакцинации
  • Сегодня, 15:20

Вирусолог Викулов объяснил, почему среди врачей встречаются противники вакцинации

Вирусолог Георгий Викулов в эфире телеканала НТВ рассказал, почему, по его мнению, антипрививочники встречаются и среди врачей. Он выразил

Врач Эдигер рассказал, как избежать тромбозов после вакцинации от коронавируса
  • Сегодня, 15:10

Врач Эдигер рассказал, как избежать тромбозов после вакцинации от коронавируса

Ученые из США недавно сообщили, что антитела к коронавирусу провоцируют тромбозы - результаты их исследования появились на сайте Национальной