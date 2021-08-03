Ученые из Польши объяснили скепсис в отношении вакцинации

На поставках в бедные страны своей вакцины «Спутник V» Россия рассчитывала заработать несколько десятков миллиардов долларов. Однако задержки
Американцы начали массово избегать вакцинации от коронавируса. Показательным стал случай, имевший место в округе Сент-Чарльз в штате Миссури. Там на
Сеть переполнена сообщениями о заболевших после вакцинации от коронавируса россиянах. На этом фоне некоторые регионы России, дабы избежать возможных
Принудительная вакцинация от коронавируса - проблема не медицинская, это скорее политический и экономический вопрос, ибо медицинские проблемы
При искусственном отборе, который сейчас создается массовой вакцинацией от коронавируса COVID-19, возникают предпосылки для появления
Российские летчики во время боевых вылетов в Сирии используют приемники GPS производства США, сообщает Defense Blog. Журналист издания Дилан Малясов
В регионы России начали доставлять вакцину «Спутник Лайт». В отличие от других трех препаратов, которые применяются в России, она однокомпонентная.
Рост заражений и госпитализаций среди населения из-за активности штамма «Дельта» будет увеличиваться в геометрической прогрессии — такой вывод
Вирусолог Георгий Викулов в эфире телеканала НТВ рассказал, почему, по его мнению, антипрививочники встречаются и среди врачей. Он выразил
Ученые из США недавно сообщили, что антитела к коронавирусу провоцируют тромбозы - результаты их исследования появились на сайте Национальной
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