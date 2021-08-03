Ученые из Польши объяснили скепсис в отношении вакцинации

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Ученые из Польши объяснили скепсис в отношении вакцинации
Новости науки

Польские ученые объяснили скепсис людей в отношении вакцинации. Как сообщает newia, все дело в склонности мозга запоминать информацию, особенно - негативную.

Исследование проводилось в два этапа. На первом изучалась профильная литература, на втором в формате онлайн был проведен опрос 492 человек.

Анализ информации позволил ученым прийти к выводу, что люди, которые не хотят прививаться от коронавируса, выступают против прививок как таковых. Большинство из этих людей при этом ссылаются на собственный негативный опыт или опыт своих родственников, знакомых.


Часть опрошенных просто сталкивались с негативной информацией об антиковидных вакцинах, однако источники, из которых ее почерпнули, назвать затрудняются. 

Авторы исследования объясняют это особенностью мозга запоминать либо отсеивать часть информации. По сути, опрошенные в большинстве своем не сосредотачивали внимание на источнике, из которого брали информацию. Для них не важно, сомнительный он (например, посты в соцсетях) или же заслуживающий доверие (специализированный сайт).

Человек склонен искать подтверждения своей теории и избегать альтернативных версий, отметили польские исследователи.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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