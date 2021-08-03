Frankfurter Allgemeine Zeitung: Европа соседствует с Россией, а та развязывает войны

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Frankfurter Allgemeine Zeitung: Европа соседствует с Россией, а та развязывает войны
Политика / В Мире

Обозреватель портала Frankfurter Allgemeine Zeitung Конрал Шуллер обратил внимание на одну, не лежащую на поверхности в отличие от изменения климата, проблему. Речь идет о бомбах, которые до поры «спят в своих бункерах». Однако Россия, «вновь начавшая развязывать войны», способна спровоцировать их применение. Об этом сообщает ИноСМИ.

По мнению автора, и естественная, и искусственная угрозы, являющиеся самыми страшными угрозами современности, могут быть устранены. Для этого против изменения климата и атомного вооружения должны выступить множество людей, «объединенных коллективным разумом». Однако, про вторую угрозу многие забывают, ведь ее не так явно видно, как климат.

В то же время накопленное в мире ядерное вооружение серьезно тревожит экспертов, их достаточно, чтобы хоть сегодня устроить на Земле страшный суд, особенно учитывая тот факт, что далеко не все страны, владеющие ядерным оружием, проявляют ответственность.


«Тем не менее это мало кого лишает сна. В социологических опросах людей спрашивают об их заботах, а бомба не упоминается. В отличие от климата, атомная катастрофа не посылает предупредительных сигналов, которые люди почувствовали бы на себе. Мир еще не видел даже «маленькой» войны двух ядерных держав. С одной стороны, это счастье. Но с другой стороны, когда конкретные страдания отсутствуют, нерешенные вопросы откладываются в долгий ящик», - пишет Шуллер.

Это же касается, по словам журналиста, и Германии. Хоть страна и солидаризировалась с идеей мира без атомного оружия, последнее будет существовать еще много лет. И есть вероятность, что однажды до ядерной кнопки доберется «доктор Стрейнджлав» или хакер.

Соседка Европы Россия с «некоторых пор вновь развязывает войны». Поэтому Германия нуждается в союзе с сильным игроком, который сможет противостоять российскому давлению.

«...Сюда относится и осознание того, что оборонительные союзы лучше, чем бесчисленные одиночные воины. Поэтому Германии необходимо как можно дольше сохранять свое ядерное партнерство с Америкой. Если в качестве платы за защиту нужно давать немецкие самолеты и немецкие деньги и таким образом участвовать в ядерном противостоянии, то нам необходимо эту плату вносить», - рассуждает автор.

Однако, если приверженцы Трампа снова будут диктовать свои условия, Шуллер считает, что стоит сменить партнера, обратив внимание на Францию или кого-то еще. 

«Сейчас Америка и Россия вновь заговорили друг с другом. А вот Германия спит, хотя все это касается ее самым непосредственным образом, так как Восточная Европа, включающая Украину и Белоруссию, представляет собой очаг напряженности, а Россия устанавливает поблизости свои ракеты средней дальности. Тем не менее никто не говорит у нас о бомбе. Ведь тому, кто это стал бы делать, пришлось бы говорить о расходах и рисках, а это так неприятно», - резюмировал журналист.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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