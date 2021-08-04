Стало известно, чем грозит отказ от прививки COVID-19 при обязательной вакцинации

Image 16+
Стало известно, чем грозит отказ от прививки COVID-19 при обязательной вакцинации
В России

Во многих регионах России для работников определенных сфер прививка от коронавируса стала обязательной. А если человек в силу своих убеждений прививаться не желает, не имея при этом противопоказаний? Ему что, готовиться к увольнению?

Юристы успокаивают: с работы за это никто «не попросит». Но отстранить от нее могут - причем до того времени, пока ситуация с COVID-19 не улучшится и не будет отменено постановление главного санитарного врача об обязательной вакцинации работников определенных профессий в конкретном регионе. Причем зарплата за время отстранения выплачиваться не будет.

Как передает Российская газета, опубликовавшая ответ юристов, в статье 51 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» сказано о том, что определенным категориям граждан в случае выхода постановлений главных санитарных врачей при ухудшении эпидемиологической ситуации проходить вакцинацию необходимо.

Отказаться можно, но, подчеркивают юристы, не стоит тогда жаловаться на отстранение - оно в таком случае вполне законно.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Стало известно, чем грозит отказ от прививки COVID-19 при обязательной вакцинации

Сегодня, 15:05

Герой России Андрей Богатов посетил открытие памятника в родном городе

2-08-2021, 20:10

Ряд российских регионов обнародовали число заболевших COVID-19 после прививки

2-08-2021, 12:35

«От него осталась лишь оболочка»: как помочь семьям смертельно больных людей в России

2-08-2021, 12:30

Красноярские пенсионеры просят о помощи: из-за долгов внучки их могут выселить из квартиры

2-08-2021, 12:10

Россия не сумела стать крупным игроком на рынке вакцин от COVID-19

1-08-2021, 19:25

Никита Михалков предложил заменить флаг России и перенести усопших с Красной площади в пантеон

1-08-2021, 09:25

Российские компании требуют от новых работников прививку от коронавируса COVID-19

29-07-2021, 00:00

Отказавшихся от вакцинации работников «КАМАЗа» отстранят от работы

28-07-2021, 22:25

Крыша в школе в Кольчугино Владимирской области не отвечает требованиям пожарной безопасности

28-07-2021, 16:25

Российские активисты обратились к Путину с призывом провести проверку вакцины «ЭпиВакКорона»

27-07-2021, 18:40

Стал известен актерский состав нового российского фильма

27-07-2021, 18:40

О смерти после вакцинации от коронавируса рассказали в Екатеринбурге

27-07-2021, 11:25

Черный дым при сожжении умерших от COVID-19 заметили в крематории Новосибирска

26-07-2021, 18:35

Писатель Лесков: без принуждения вакцинация не пойдет

26-07-2021, 18:25

Доктор наук Еделев сокрытие побочных эффектов российских вакцин назвал преступлением

26-07-2021, 08:55

Военный врач Шафалинов назвал ревакцинацию от COVID-19 безумием

22-07-2021, 17:05

20 миллионов пчёл погибло в Красноярске из-за пестицидов

22-07-2021, 13:10

Сотрудник Сбербанка рассказал о принудительно-добровольной вакцинации от COVID-19

22-07-2021, 08:15

Юрист объяснил, кого могут отстранить от работы за отказ привиться от коронавируса

21-07-2021, 22:10

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Россия не сумела стать крупным игроком на рынке вакцин от COVID-19
  • 1-08-2021, 19:25

Россия не сумела стать крупным игроком на рынке вакцин от COVID-19

На поставках в бедные страны своей вакцины «Спутник V» Россия рассчитывала заработать несколько десятков миллиардов долларов. Однако задержки

Ряд российских регионов обнародовали число заболевших COVID-19 после прививки
  • 2-08-2021, 12:35

Ряд российских регионов обнародовали число заболевших COVID-19 после прививки

Сеть переполнена сообщениями о заболевших после вакцинации от коронавируса россиянах. На этом фоне некоторые регионы России, дабы избежать возможных

Врач Гундаров: принудительная вакцинация от COVID-19 не имеет к медицине отношения
  • 2-08-2021, 10:35

Врач Гундаров: принудительная вакцинация от COVID-19 не имеет к медицине отношения

Принудительная вакцинация от коронавируса - проблема не медицинская, это скорее политический и экономический вопрос, ибо медицинские проблемы

Эксперты рассказали, чем может быть вызван рост заболеваемости COVID в Израиле вопреки вакцинации
  • Сегодня, 16:15

Эксперты рассказали, чем может быть вызван рост заболеваемости COVID в Израиле вопреки вакцинации

Израиль, задав темп вакцинации на старте кампании и став самой «привитой» страной, в свое время был примером для подражания. Но сейчас там уровень

Врач Эдигер рассказал, как избежать тромбозов после вакцинации от коронавируса
  • Вчера, 15:10

Врач Эдигер рассказал, как избежать тромбозов после вакцинации от коронавируса

Ученые из США недавно сообщили, что антитела к коронавирусу провоцируют тромбозы - результаты их исследования появились на сайте Национальной

Российские летчики во время боевых вылетов в Сирии используют приемники GPS производства США
  • 1-08-2021, 18:15

Российские летчики во время боевых вылетов в Сирии используют приемники GPS производства США

Российские летчики во время боевых вылетов в Сирии используют приемники GPS производства США, сообщает Defense Blog. Журналист издания Дилан Малясов

Новости партнеров
Новости партнеров
Россияне рассказали о побочках после вакцинации «Спутник Лайт»: что у них болело
  • Вчера, 08:55

Россияне рассказали о побочках после вакцинации «Спутник Лайт»: что у них болело

В регионы России начали доставлять вакцину «Спутник Лайт». В отличие от других трех препаратов, которые применяются в России, она однокомпонентная.

Вирусолог Викулов объяснил, почему среди врачей встречаются противники вакцинации
  • Вчера, 15:20

Вирусолог Викулов объяснил, почему среди врачей встречаются противники вакцинации

Вирусолог Георгий Викулов в эфире телеканала НТВ рассказал, почему, по его мнению, антипрививочники встречаются и среди врачей. Он выразил

Врачи рассказали о побочных реакциях на прививку от коронавируса
  • 2-08-2021, 09:05

Врачи рассказали о побочных реакциях на прививку от коронавируса

Фельдшер по приему вызовов станции скорой помощи в Петропавловске Камчатском Анжела Харитонова сообщает о частых обращениях привившихся против

The Washington Post: Штамм дельта можно считать фактически новым вирусом
  • Вчера, 16:05

The Washington Post: Штамм дельта можно считать фактически новым вирусом

Дельта-штамм можно считать фактически новым вирусом. Об этом говорится во внутреннем документе правительства США, выдержки из которого опубликовала