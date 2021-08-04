Стало известно, чем грозит отказ от прививки COVID-19 при обязательной вакцинации

Во многих регионах России для работников определенных сфер прививка от коронавируса стала обязательной. А если человек в силу своих убеждений прививаться не желает, не имея при этом противопоказаний? Ему что, готовиться к увольнению?

Юристы успокаивают: с работы за это никто «не попросит». Но отстранить от нее могут - причем до того времени, пока ситуация с COVID-19 не улучшится и не будет отменено постановление главного санитарного врача об обязательной вакцинации работников определенных профессий в конкретном регионе. Причем зарплата за время отстранения выплачиваться не будет.

Как передает Российская газета, опубликовавшая ответ юристов, в статье 51 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» сказано о том, что определенным категориям граждан в случае выхода постановлений главных санитарных врачей при ухудшении эпидемиологической ситуации проходить вакцинацию необходимо.

Отказаться можно, но, подчеркивают юристы, не стоит тогда жаловаться на отстранение - оно в таком случае вполне законно.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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