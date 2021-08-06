Красноярский адвокат Напольских оспаривает обязательную вакцинацию

Адвокат из Красноярска Сергей Напольских намерен через суд добиться отмены обязательной вакцинации, которая была введена постановлением главного санитарного врача края.

Юрист утверждает, что работодатели не вправе заставлять своих работников в обязательном порядке ставить прививки, как и отстранять от работы.

Сейчас Напольских готовит иск в суд с требованием отменить решение об ответственности работодателей за обязательную вакцинацию сотрудников. Ответчиком выступит региональное управление Роспотребнадзора.

«Мы оспариваем один из пунктов постановления главного санитарного врача региона» - рассказал адвокат, добавив, что иск подается в интересах одного из работодателей, на которого распространяется принятое постановление.

Сергей Напольских рассказал, что к нему обращаются десятки граждан, от которых требуют пройти обязательную вакцинацию. Просят помощи и предприниматели, которые не могут отстранить своих подчиненных от работы. Их можно было бы отстранить, но кто тогда будет работать?!

В то же время в случае, если требование о вакцинации будет проигнорировано, работодатель может быть оштрафован на 200-500 тысяч рублей, передает издание ngs24.ru.

Сам Напольских противником вакцинации не является, но уверен, что людей нельзя принуждать к прививкам под угрозой отстранения от работы.

Заметим, что согласно постановлению главного санитарного врача края об обязательной вакцинации некоторых работников, работодатели должны привить 60% сотрудников до 15 сентября, причем первый компонент должен быть поставлен не позднее 25 августа.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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