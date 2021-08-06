Экс-футболиста Дмитрия Булыкина все же допустили до выборов в Госдуму

Сегодня, 6 августа, Верховный суд РФ отменил решение ЦИК по исключению Дмитрия Булыкина из списка кандидатов на выборы в Госдуму. Напомним, что сотрудники избиркома посчитали, что на момент регистрации у футболиста имелись иностранные активы, что запрещено законом.

Лидер партии «Родина» Алексей Журавлев остался доволен решением суда:

«Верховный суд был справедлив. Мы относимся к позиции ЦИК без претензий: его сотрудники просто следовали внутренним инструкциям».

«Легендарный футболист и общественный деятель Дмитрий Булыкин будет продолжать сражаться за избирателей партии «Родина», - подчеркнул председатель партии.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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