Продолжаем двигаться дальше: футболист Булыкин отстоял право быть кандидатом в депутаты ГД

Решение Центризбиркома об отказе в регистрации известного футболиста и общественного деятеля Дмитрия Булыкина в качестве кандидата в депутаты от партии «Родина» было отменено решением суда. Верховный суд РФ признал решение ЦИКа незаконным.

Депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев заявил, что вынесенный вердикт справедлив. О работе ЦИК депутат отозвался с пониманием, отметив, что его сотрудники действовали согласно своим инструкциям. Однако, по его мнению, главное – торжество законности и справедливости.

«Наш соратник Дмитрий Булыкин будет сражаться за интересы миллионов избирателей партии «Родина», - заявил Журавлев.

Сам футболист также поблагодарил суд за беспристрастное решение и партию «Родина» за то, что помогла отстоять его конституционное право - быть кандидатом федерального списка.

В планах у Журавлева и Булыкина на август: продолжение визитов в регионы в рамках программы «100 городов», встречи с многодетными семьями, разбор проблем экологии и развития детского спорта по всей России.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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