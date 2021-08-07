Вадим Нуждин: очень важно привлекать детей к участию в патриотических мероприятиях

Активист ОНФ в Самарской области Вадим Нуждин принял участие в патриотической акции ко Дню ВДВ.

Воспитание патриотизма у подрастающего поколения – важная задача, на которой должны сосредоточиться взрослые. Ведь именно сегодняшним детям и подросткам завтра будут переданы бразды правления Родиной.

Так считает сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Вадим Нуждин. В День Воздушно-десантных войск он вместе с другими ветеранами службы почтил память погибших воинов у мемориала легендарного главнокомандующего ВДВ Василия Филипповича Маргелова.

После торжественного митинга он с товарищами по оружию отправился в сельское поселение Подстепки, чтобы встретиться с детьми из многодетных семей. Ребята подготовились ко Дню ВДВ: устроили концерт с художественными номерами для ветеранов. В программе были песни, стихи, танцы.

Воины гармонично влились в эту атмосферу: спели под баян песню «Десантный батальон», дети и педагоги все дружно подпевали. Потом провели совместную разминку борца единоборств.

Особым сюрпризом для воспитанников центра стала возможность своими руками собрать и разобрать автомат, снарядить магазин и пострелять холостыми патронами из стрелкового оружия, находящегося на вооружении войск ВДВ. В завершении дня и взрослые, и дети с удовольствием «погоняли мяч».

«Очень важно привлекать детей к участию в таких мероприятиях, ведь именно так воспитывается чувство патриотизма, желание служить Отечеству, прививаются такие важные качества, как отвага, честь, стойкость и мужество. День ВДВ получился очень плодотворным и насыщенным», отметил Вадим Нуждин.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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