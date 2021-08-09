Политолог рассказал, как изменилась Белоруссия за год протестов и репрессий

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Политолог рассказал, как изменилась Белоруссия за год протестов и репрессий
Политика
Белорусский политолог Дмитрий Болкунец

О том, как изменилось белорусское общество за год, рассказал белорусский политолог Дмитрий Болкунец.

В интервью Ленте.ру он озвучил причины, которые, по его мнению, не позволили протестующим добиться того, чтобы президент Белоруссии Александр Лукашенко ушел с поста главы государства.

По мнению Болкунца, протестные акции завершились неудачей в том числе из-за того, что Лукашенко получил поддержку от России. Еще одна причина – защищенное политическое поле Белоруссии.

«Если бы Кремль не помог Лукашенко в финансовом и информационном плане, то его режим уже пришел бы к краху. Причем против него бы выступило прежде всего его ближайшее окружение», — заявил Болкунец.

По словам эксперта, в Белоруссии нет альтернативных СМИ. Лукашенко, отметил он, зачистил все политическое поле страны, включая как пророссийские, так и прозападные силы. Этот процесс,  отмечает Болкунец, продолжается.

Массовые обыски у оппозиционеров прошли в Белоруссии в июле. Силовики пришли к правозащитникам, общественным активистам, политикам и журналистам. За день до этого Лукашенко сообщил, что в Белоруссии будут закрыты все прозападные СМИ и организации, которые по его словам, финансировались извне и под маской демократии пытались расколоть гражданское общество Белоруссии.

Болкунец добавил, что белорусское общество серьезно изменилось за последний год. В стране продолжается политический кризис, который ранее никогда так надолго не затягивался.

«Для меня очевидно, что в текущей ситуации Лукашенко не имеет шансов устоять, он может только оттянуть время своего ухода и для всех очевидно — и для России, и для Китая, и для Европы, — что время Лукашенко ушло, и все ведут обратный отсчет. Он оказался в изоляции, и есть понимание, что на смену ему придут люди уже совершенно новой формации», - сказал Болкунец.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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