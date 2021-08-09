National Interest: Россия и Израиль могут начать войну в ближайшее десятилетие

Американский аналитик Майкл Пек опубликовал в журнале The National Interest статью, которую посвятил отношениями Израиля и России. В частности, журналист отмечает, что в ближайшее десятилетие может вспыхнуть военный конфликт между этими странами.

Майкл Пек упомянул, что во время арабо-израильских войн 1967 и 1973 годов такое противостояние не было исключено. Тогда Советский союз был готов оказать помощь Египту в войне с Израилем, но США пригрозили ядерной войной. Сегодня взаимоотношения Израиля и России можно назвать хорошими.

По крайней мере, связи двух государств куда более приемлемы, чем во времена холодной войны. Безусловно, ни Россия, ни Израиль не хотят подобного конфликта. Но при этом каждая сторона относится друг к другу с подозрением. В последние годы отношения между Россией и Израилем заметно ухудшаются. Москве могут надоесть постоянные израильские атаки на сирийские войска. Автор напомнил, что Тель-Авив оправдывает свое вторжение в Сирию необходимостью противостоять проиранским вооруженным формированиям, которые находятся в этой стране.

Примечательно, что раньше израильская боевая авиация бомбила исключительно южные регионы САР, а сейчас Израиль ставит под удар всю территорию страны. Жертвами этих военных операций становятся и военные сирийских правительственных сил.

Пек считает, что возможный конфликт между РФ и Израилем имеет последствия и для США, которые будут вынуждены вступиться за своего стратегического союзника на Ближнем Востоке.

Вместе с тем в Израиле не хотят воевать с Россией, поэтому стараются не навредить российским военным.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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