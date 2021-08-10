Ученый: коронавирус является частью начавшейся мировой войны между человеком и животными

Мировая война между человеком и животными уже началась и спровоцировало ее изменения климата. Первой частью продолжающегося противостояния стала пандемия коронавируса. Но это еще не самое страшное, что может быть. Такие выводы по итогам проведенного исследования озвучила доцент Вашингтонского университета Бриана Абрамс. Они были изложены в пресс-релизе для СМИ, а также в научной статье, которая вышла из печати в журнале Science.

Бриана Абрамс рассказывает, как изменения климата отразилось на мире животных. Так, потепление у побережья США вынудило китов мигрировать и искать пропитание там, где массово ловят крабов. В результате животные запутались в рыбацких сетях и погибли. Происходило это в 2015-2016 годах.

Ученый также рассказывает о конфликтах между людьми и дикой природой, большинство из которых датируются 2018 годом, ссылаясь на отчет правительства Ботсваны.





В Индии долгосрочное изменение климата привело к снижению количества растительной пищи для голубых баранов. В результате они были вынуждены сойти с гор вниз и начать поедать сельскохозяйственные культуры.

В США в некоторых регионах выросла численность оленей. Как результат - начала интенсивно распространяться болезнь Лайма. Эти животные, как известно, являются ее переносчиками.

Вроятность передачи инфекций от животных людям в связи с изменениями климата повышается.

«Ситуация с коронавирусом является хорошим тому примером», - заключила Абрамс.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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