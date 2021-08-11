Врач Гальперин заявил о значительном нарушении закона при вакцинации от COVID-19

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Врач Гальперин заявил о значительном нарушении закона при вакцинации от COVID-19
В России

Глава Лиги защиты врачей Семен Гальперин прокомментировал, как проходит вакцинация в России.

Он рассказал о негативных моментах, и добавил, что считает нецелесообразным введение платы медикам за вакцинирование, пишет ОСН.

Эксперт уверен, что это станет причиной давления на население, и на медицинских работников. Могут возникать ситуации, когда не будут указываться негативные последствия вакцинации. По его словам, это происходит даже сейчас.


«Мы же знаем, что у нас не отмечаются нежелательные явления, осложнения после вакцинации. И даже когда люди умирают, пишут, что это не связано с вакцинацией. Хотя это не дело тех, кто отслеживает результаты, решать, связано ли это с прививками или нет... То, что люди являются участниками исследования, не фиксируется в добровольном информированном согласии. Считаю, это большое нарушение закона о медицинской помощи, а также правил клинических исследований», - подчеркнул Гальперин.

Он добавил, что сокрытие информации от людей о последствиях вакцинации, а также о том, что они фактически являются участниками исследования недопустимо. В такому случае, подчеркнул Гальперин, безосновательно говорить о информированности населения о прививочной кампании.

Глава Лиги защиты врачей подчеркнул, что сейчас, по сути, россияне участвуют в 3 и 4 фазе клинического исследования вакцин.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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