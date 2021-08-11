Врач Гальперин заявил о значительном нарушении закона при вакцинации от COVID-19

Массовая вакцинация от коронавируса в мире продолжается. Привиты миллионы людей, но пандемия только разгорается и не сходит на нет. Заражаются все -
Польша намерена перекроить энергетическую карту Европы ради дешевых источников электроэнергии. Об этом пишет обозреватель РИА Новости Сергей Савчук.
Ученые недавно были вынуждены признать, что в ряде случаев вакцины «пробиваются» вирусом - это значит, что даже полностью привитый человек может
Ранее стало известно о том, что в некоторых регионах России врачам при достижении плана по вакцинации будут выписывать премии. Идею эту не одобрили в
Эксперты в области здравоохранения из Великобритании предупреждают о том, что вакцины снижают шансы заразиться коронавирусом или перенести болезнь в
Глава Лиги защиты врачей Семен Гальперин прокомментировал, как проходит вакцинация в России. Он рассказал о негативных моментах, и добавил, что
Экономист, директор института проблем глобализации Михаил Делягин рассказал о влиянии COVID-19 на экономическую ситуацию. Он подчеркнул, что уже
Заведующая терапевтическим отделением казанской городской клинической больницы №16 Наталья Ухова со ссылкой на рекомендации Министерства
США продолжают настаивать на том, что виновником пандемии коронавируса является Китай и предоставлять якобы доказательства того, что именно там в
Известный эпидемиолог Ларри Бриллиант заявил, что мир сейчас находится «ближе к началу, чем к концу» пандемии COVID-19. И связывает он это с
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