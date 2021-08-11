Создатель «Новичка» Ринк назвал появление штамма «йота» биологической войной

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Создатель «Новичка» Ринк назвал появление штамма «йота» биологической войной
Новости науки

Появление новых штаммов коронавируса, в том числе «йоты», который отличается высокой смертностью, является биологической войной. Такое мнение высказал один из создателей «Новичка», доктор химических наук Леонид Ринк. Он предупредил о том, что штамм «йота», который приводит к смерти в более чем 80% случаев, может стать не последним и не самым опасным вариантом коронавируса. По мнению ученого, эту опасность не стоит игнорировать.

Ринк считает, что такие штаммы создаются, так как предыдущие методы не помогли добить человечество. Ученый считает, что новый вирус угрожает не только жителям США. Ринк отметил, что возможно штамм «йота» уже циркулирует на территории России, так как многие болеют бессимптомно, что является самым большим успехом биологической войны. 

Бессимптомные носители инфекции могут ехать куда угодно и заражать. Отметим, что в США выявлен новый штамм коронавируса - «йота». Эта мутация мало изучена, однако есть информация, которую нельзя назвать утешительной. Как отметил главный внештатный специалист Мин здрава России по медицинской профилактике УрФО Сергей Токарев, новый штамм смертоноснее, чем другие известные мутации.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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