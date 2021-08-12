Министр Шойгу заявил, что ему посчастливилось работать с осужденными за геноцид

О работе с бывшими лидерами Югославии, осужденными за геноцид, рассказал министр обороны России Сергей Шойгу.

Он заявил на молодежном форуме «Территория смыслов», что ему «посчастливилось и повезло» работать с югославскими лидерами, которые оказались в Гаагском трибунале и были осуждены за преступления против человечности, передает Дождь .

«Мне посчастливилось работать со многими руководителями, попавшими в Гаагский трибунал», - Сергей Шойгу.

Глава российского оборонного ведомства Радована Караджича, Ратко Младича и Слободана Милошевича. Последний, к слову, скончался еще до того как ему был вынесен приговор в Гааге.

По словам Шойгу, многие принятые ими решения были обусловлены тем, что они осознали – их страна «разлагается изнутри». Тем не менее, в результате «целенаправленной работы» Югославия развалилась на шесть государств. В этом ключе упомянул Шойгу Ливию, Сирию и Ирак, добавив, «кто-то устоял, а кто-то не устоял».

Министр обороны РФ отметил, что и в России сейчас наблюдается проблема «разложения общества», с чем крайне важно бороться.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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