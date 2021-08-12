Блогеры о предвыборном скандале в Петербурге: «Беглов — человек из 90-х, которому в 2000-х выдали карт-бланш»

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Блогеры о предвыборном скандале в Петербурге: «Беглов — человек из 90-х, которому в 2000-х выдали карт-бланш»
Политика
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов / Фото: www.gov.spb.ru

Популярный политический Телеграм-канал НЕЗЫГАРЬ назвал Александра Беглова «персоной дня» из-за открытых обвинений главы ЦИКа о нечестных выборах. 

Телеграм-канал «НЕЗЫГАРЬ» приводит подборку наиболее ярких высказываний популярных каналов об Александре Беглове в свете последних скандалов, связанных с притеснением партии «Родина» и называет петербургского губернатора «персоной дня». 

Так, канал «Чисто для фиксации» говорит о том, что 

« «Северная столица» является сосредоточием политических и коммерческих войн, и в них электоральные процессы в городе являются одним из фронтов. Публичные разборки вокруг питерского избиркома нужно воспринимать именно в этом контексте». «Как-то вот так» утверждает, что вокруг личности и характера Беглова не ходит абсолютно никаких слухов, так что сложно и предположить, как он будет «расхлёбывать всю эту заваренную им же самим кашу».

Канал «Друид» утверждает, что за партией «Родина» сегодня стоит петербургский бизнесмен Евгений Пригожин и напоминает, что первоначально губернатор Беглов считался близким к нему политиком, однако «нынешняя стадия электоральной кампании поменяет отношения этих людей. Очевидно, для Беглова это минус».

Сам НЕЗЫГАРЬ приводит цитату политолога Вячеслава Данилова: 

«Эта история тянется с выборов самого Беглова и бесконечных жалоб на самоуправство его и местного ЦИКа. Беглов – человек из 1990-х, которому в 2000-ых выделили карт-бланш. Он абсолютно уверен, что всё делает правильно», - заявил политолог. 

При этом Телеграм-канал «Кремлевский мамковед» напоминает, что во всем, что касается глав регионов последнее слово всегда за президентом, но если скандальная история продолжит развиваться – это может быть первая в история отставка до выборов, а не после.

Напомним, что в минувшую субботу кандидат от партии «Родина» в Госдуму РФ и так и не ставшая кандидатом в Законодательное собрание Петербурга известная певица Татьяна Буланова записала видеообращение к главе Центризбиркома Элле Памфиловой, в котором попросила проконтролировать происходящее в Петербурге. Председатель ЦИК уже в понедельник отреагировала на обращение Булановой и пообещала прислать специальную комиссию. При этом Памфилова открыто возложила всю ответственность на действующего губернатора города Александра Беглова. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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