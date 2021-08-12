В Воронеже буксует подготовка к отопительному сезону

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В Воронеже буксует подготовка к отопительному сезону
В России
Фото из открытых источников

В двух районах Воронежа — Советском и Центральном — ни один многоквартирный дом (МКД), находящийся под управлением компаний ГК «ПИК-Комфорт» не готов к отопительному сезону. Такие данные озвучены на заседании комиссии муниципального парламента по ЖКХ, дорожному хозяйству и благоустройству. 

Только в этих районах на балансе вышеназванной организации находится 462 дома в Советском и 364 в Центральном районах. При этом ни один из этих МКД до сих пор так и не получил акт о готовности к отопительному сезону.

Что касается других районов Воронежа, то здесь в  ГК "Пик-Комфорт"  из 1500 домов документы о готовности к отопительному сезону получили лишь 200. В это же время в юридической плоскости ведутся разговоры о подтасовке документов по передаче этих домов под управление "Пик-Комфорта". 


- Маленькие управляющие компании оказались более расторопными по подготовке к зиме. Там проведено 80% работ. А вот вопрос с " Пик-Комфортом", судя по статистике, говорит о фактическом срыве в Воронеже отопительного сезона, - комментирует коммунальные новости общественный деятель Игорь Борисов. - Почему только в конце лета Администрация Воронежа озвучила проблему? Почему нет рабочего графика проведения-приемки  работ, который позволил бы отследить проблему и принять меры раньше? Что за скандал с документами? Эти вопросы должна задать управленцам  прокуратура. А власти обозначить свои действия по разрешению ситуации. Безусловно, воронежцы по закону сами решают, кто управляет их имуществом. Но ситуация с домами "Пик-Комфорта" говорит о необходимости участия Администрации в этих процессах. Как минимум, горожанам должен быть представлен аналитический отчет,  как работают управляющие компании в Воронеже. С руководителями ТСЖ стоит проводить консультации - как организовывать работу с УК и контролировать сроки  проведения работ. Это то, что обязательно надо делать. Но сейчас срочно решать проблему этого отопительного сезона. Запросы в Прокуратуру и Администрацию направлены.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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Воронеж, отопительный сезон
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