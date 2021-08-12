Александр Дугин рассказал о санитарном фашизме

Image 16+
Александр Дугин рассказал о санитарном фашизме
Политика

Советский и российский философ, политолог, социолог Александр Дугин дал оценку ситуации, сложившейся в условиях пандемии. В частности, он заметил, что западные демократические режимы превращаются в закрытые тоталитарные сообщества. В странах запада свертываются гражданские права и свободы, а также применяются репрессивные меры. Дугин приводит следующие факты: в Италии введены зеленые паспорта, санитарный профиль человека смыкается с доступом к социальным возможностям и политическим правам. Подобные меры вызывают ужас как среди популистов, крайних негационалистов и антивакцинаторов, так и среди системных левых философов, таких как Джорджо Агамбен и Массимо Каччари. По мнению Дугина, люди на пути к голой жизни и санитарному фашизму, отмечает философ.

Итальянский философ  Джорджо Агамбен, который занимается проблематикой голой жизни, отмечает, что при такой ситуации давление политической системы достигает биологии человека, проникает в его организм и управляет им на биохимическом уровне. Человек превращается в биологический объект. Тоталитаризм стремится контролировать не сознание, а тело. По сути, это конец человека и торжество самых отвратительных политических систем. Философ отмечает, что самым ярким примером голой жизни были нацистские лагеря, в которых заключенные не признавались людьми. Агамбен увидел такую картину не в концлагере, а в либерально-демократическом обществе. 

То же самое происходит и во Франции, где правительство Эммануэля Макрона приняло решение об обязательной вакцинации и ввело систему санитарных пропусков, которые содержат оцифрованные данные о биосанитарных показателях человека. То есть  тело человека помещается в тотальную систему наблюдения, контроля, сверки, учета и ограничений.

Как отмечает Агамбен, от санитарного контроля до политических репрессий совсем недалеко. Эпидемия во Франции стала предлогом для запрета акций политической оппозиции, пишет Царьград.

Сегодня европейские демократии показывают, что санитарная диктатура и пандемический нацизм – это удобные формы управления. Там, где демократия предполагает переговоры, дискуссии, и компромиссы, сирены скорой помощи и полицейские в противогазах могут упростить принятие ряда решений. Как оказалось, санитарный фашизм – это выгодно, дешево и эффективно. 

Как отмечает Дугин, пандемии не видно ни конца ни края, поэтому эти тенденции продлятся и людям лишь  останется на выбор, какой концлагерь предпочесть: национальный, где организмы граждан включат в систему тотального надзора суверенного государства, или глобалистский, с сетью, действующей через голову национальных администраций. Ничего другого голая жизнь не предлагает, отмечает Дугин.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Александр Дугин рассказал о санитарном фашизме

Сегодня, 15:20

Блогеры о предвыборном скандале в Петербурге: «Беглов — человек из 90-х, которому в 2000-х выдали карт-бланш»

Сегодня, 13:10

Министр Шойгу заявил, что ему посчастливилось работать с осужденными за геноцид

Сегодня, 08:15

Политологи положительно высказались о Шугалее, отметив «несгибаемость» социолога

Вчера, 18:20

National Interest: Россия и Израиль могут начать войну в ближайшее десятилетие

9-08-2021, 18:10

Политолог рассказал, как изменилась Белоруссия за год протестов и репрессий

9-08-2021, 10:40

Экс-футболиста Дмитрия Булыкина все же допустили до выборов в Госдуму

6-08-2021, 12:40

Frankfurter Allgemeine Zeitung: Европа соседствует с Россией, а та развязывает войны

3-08-2021, 16:50

Герой России Андрей Богатов прокомментировал информацию о провокациях на выборах в Госдуму

1-08-2021, 19:40

Экономист Васильев: США могут ввести новые санкции против России «зачетным методом»

31-07-2021, 19:30

В Британии рассказали, когда Россия нападет на Евросоюз

30-07-2021, 15:20

Глава «Родины» Алексей Журавлев зарегистрировался на выборы в Госдуму как одномандатник

29-07-2021, 14:10

Советник Тихановской Вячорка рассказал подробности ее встречи с Байденом

29-07-2021, 12:25

Украина впервые направила турецкий беспилотник Bayraktar на патрулирование Черного моря

28-07-2021, 22:50

Партия “Родина” обратилась в ЦИК из-за подозрения в ущемлении своих прав

28-07-2021, 21:50

Алексей Журавлёв объяснил, почему члена его партии отстранили от выборов в ГД

27-07-2021, 21:30

Польша может стать для Европы «троянским конем», запущенным Россией

24-07-2021, 12:35

Все больше американцев поддерживают идею распада США

23-07-2021, 09:25

Партию “Родина” пытаются залить черным пиаром

22-07-2021, 19:30

“Запад любит это делать”: Сергей Лавров и Максим Шугалей высказались о возможных вмешательствах в предстоящие выборы

20-07-2021, 02:35

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Вирусолог Терешина: вакцину от коронавируса создать невозможно, доказано экспериментально
  • 10-08-2021, 14:55

Вирусолог Терешина: вакцину от коронавируса создать невозможно, доказано экспериментально

Массовая вакцинация от коронавируса в мире продолжается. Привиты миллионы людей, но пандемия только разгорается и не сходит на нет. Заражаются все -

Врач Гальперин заявил о значительном нарушении закона при вакцинации от COVID-19
  • Вчера, 10:00

Врач Гальперин заявил о значительном нарушении закона при вакцинации от COVID-19

Глава Лиги защиты врачей Семен Гальперин прокомментировал, как проходит вакцинация в России. Он рассказал о негативных моментах, и добавил, что

Лига защиты пациентов раскритиковала премирование врачей за вакцинацию от COVID-19
  • 10-08-2021, 08:35

Лига защиты пациентов раскритиковала премирование врачей за вакцинацию от COVID-19

Ранее стало известно о том, что в некоторых регионах России врачам при достижении плана по вакцинации будут выписывать премии. Идею эту не одобрили в

В Британии среди госпитализированных с коронавирусом почти 35% оказались полностью привитыми
  • 10-08-2021, 10:15

В Британии среди госпитализированных с коронавирусом почти 35% оказались полностью привитыми

Эксперты в области здравоохранения из Великобритании предупреждают о том, что вакцины снижают шансы заразиться коронавирусом или перенести болезнь в

Создатель «Новичка» Ринк назвал появление штамма «йота» биологической войной
  • Вчера, 13:10

Создатель «Новичка» Ринк назвал появление штамма «йота» биологической войной

Появление новых штаммов коронавируса, в том числе «йоты», который отличается высокой смертностью, является биологической войной. Такое мнение

Терапевт Столповская: многие из пациентов - заболевшие коронавирусом сразу после вакцинации
  • Сегодня, 11:45

Терапевт Столповская: многие из пациентов - заболевшие коронавирусом сразу после вакцинации

Терапевт из Москвы Елена Столповская сообщила, что летняя вспышка коронавируса завершена, но заболевшие еще есть, хотя их количество заметно

Новости партнеров
Новости партнеров
Михаил Делягин: коронавирус COVID-19 достает и после прививки
  • 10-08-2021, 16:05

Михаил Делягин: коронавирус COVID-19 достает и после прививки

Экономист, директор института проблем глобализации Михаил Делягин рассказал о влиянии COVID-19 на экономическую ситуацию. Он подчеркнул, что уже

Президент Лиги защиты врачей Гальперин усомнился в эффективности вакцин от COVID-19
  • Вчера, 00:00

Президент Лиги защиты врачей Гальперин усомнился в эффективности вакцин от COVID-19

Президент Лиги защиты врачей России Семен Гальперин прокомментировал вакцинацию от коронавируса в стране. Он подчеркнул, что ученые пока не добились

Эпидемиолог Ларри Бриллиант: пандемия коронавируса ближе к началу, чем к концу
  • 10-08-2021, 18:25

Эпидемиолог Ларри Бриллиант: пандемия коронавируса ближе к началу, чем к концу

Известный эпидемиолог Ларри Бриллиант заявил, что мир сейчас находится «ближе к началу, чем к концу» пандемии COVID-19. И связывает он это с

Глава минздрава Грузии Тикарадзе выступила против обязательной вакцинации от COVID-19
  • Вчера, 14:40

Глава минздрава Грузии Тикарадзе выступила против обязательной вакцинации от COVID-19

Глава Министерства здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе в ходе брифинга заявила, что в стране может быть введена обязательная вакцинация для