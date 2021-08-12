Александр Дугин рассказал о санитарном фашизме

Советский и российский философ, политолог, социолог Александр Дугин дал оценку ситуации, сложившейся в условиях пандемии. В частности, он заметил, что западные демократические режимы превращаются в закрытые тоталитарные сообщества. В странах запада свертываются гражданские права и свободы, а также применяются репрессивные меры. Дугин приводит следующие факты: в Италии введены зеленые паспорта, санитарный профиль человека смыкается с доступом к социальным возможностям и политическим правам. Подобные меры вызывают ужас как среди популистов, крайних негационалистов и антивакцинаторов, так и среди системных левых философов, таких как Джорджо Агамбен и Массимо Каччари. По мнению Дугина, люди на пути к голой жизни и санитарному фашизму, отмечает философ.

Итальянский философ Джорджо Агамбен, который занимается проблематикой голой жизни, отмечает, что при такой ситуации давление политической системы достигает биологии человека, проникает в его организм и управляет им на биохимическом уровне. Человек превращается в биологический объект. Тоталитаризм стремится контролировать не сознание, а тело. По сути, это конец человека и торжество самых отвратительных политических систем. Философ отмечает, что самым ярким примером голой жизни были нацистские лагеря, в которых заключенные не признавались людьми. Агамбен увидел такую картину не в концлагере, а в либерально-демократическом обществе.

То же самое происходит и во Франции, где правительство Эммануэля Макрона приняло решение об обязательной вакцинации и ввело систему санитарных пропусков, которые содержат оцифрованные данные о биосанитарных показателях человека. То есть тело человека помещается в тотальную систему наблюдения, контроля, сверки, учета и ограничений.

Как отмечает Агамбен, от санитарного контроля до политических репрессий совсем недалеко. Эпидемия во Франции стала предлогом для запрета акций политической оппозиции, пишет Царьград .

Сегодня европейские демократии показывают, что санитарная диктатура и пандемический нацизм – это удобные формы управления. Там, где демократия предполагает переговоры, дискуссии, и компромиссы, сирены скорой помощи и полицейские в противогазах могут упростить принятие ряда решений. Как оказалось, санитарный фашизм – это выгодно, дешево и эффективно.

Как отмечает Дугин, пандемии не видно ни конца ни края, поэтому эти тенденции продлятся и людям лишь останется на выбор, какой концлагерь предпочесть: национальный, где организмы граждан включат в систему тотального надзора суверенного государства, или глобалистский, с сетью, действующей через голову национальных администраций. Ничего другого голая жизнь не предлагает, отмечает Дугин.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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