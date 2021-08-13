Гюней Йылдыз: Турция от активной экспансии в Средней Азии отказалась из-за России

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Гюней Йылдыз: Турция от активной экспансии в Средней Азии отказалась из-за России
Политика / В Мире

Турция отказалась от активной экспансии в Средней Азии из-за России, которая способна предпринять попытку «заблокировать» политические инициативы Анкары. С таким заявлением в беседе с агентством «Лента» выступил сотрудник Фонда МПК Меркатор Центра прикладных исследований Турции при Немецком институте международных отношений и безопасности (SWP-Берлин), эксперт клуба «Валдай» Гюней Йылдыз.

По его словам, ранее Анкара действовала гораздо активнее, особенно после развала СССР. В то же время, подчеркивает он, нет оснований для того, чтобы говорить о том, что сейчас Турция использует «мягкую силу».

После того, как Союз перестал существовать, Анкара вкладывалась в формирование выгодных для себя связей, в связи с чем в бывших республиках огромной когда-то страны начали строиться школы, детские сады, мечети, культурные центры, дома престарелых, а также появились культурные центры.


Со временем дерзкую политику в отношении бывших советских республик довелось свернуть, так как Москва все громче начала выражать свое недовольство.

«Еще одна причина, по которой Турция снизила активность в Центральной Азии, — ее нежелание "бросать вызов" Москве и заходить на ее территорию, в страны бывшего СССР. По крайней мере, турецкие власти не будут делать этого без помощи стран НАТО», — резюмировал Гюней Йылдыз.

«Лента» напоминает, что в 2013 году Турция стала участницей китайской инициативы «Один пояс, один путь», которая предполагает соединение Китая с Европой через Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан и Грузию.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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Лента
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