Коротченко заявил о желании 70% украинских военных перейти в российскую армию

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Коротченко заявил о желании 70% украинских военных перейти в российскую армию
Политика / Украина
Военный эксперт Игорь Коротченко

Более двух третей военнослужащих Вооруженных сил Украины готовы перейти в российскую армию. С таким заявлением выступил во время программы «60 минут», которая вышла в эфире канала Россия-1, военный эксперт Игорь Коротченко.

Это его личный вывод, сделанный после тщательного анализа событий 2014 года, когда в Крыму на сторону России перешли порядка 90 процентов сил ВСУ, которые дислоцировались на полуострове. Они тогда приняли гражданство России и российскую присягу.


«Это может означать, что как минимум 70%, а может и больше Вооруженных сил Украины (офицеров, контрактников, рядовых) готовы принять российскую присягу, принять российское гражданство и жить в едином государстве с Россией», — заверил Коротченко.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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