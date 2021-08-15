Politico: Потраченные США на афганскую армию 88 млрд долларов превратились в пыль

Соединенные Штаты Америки во время своей миссии в Афганистане потратили за 19 лет на техническое оснащение и обучение военнослужащих более 88 миллиардов долларов, что составляет около 2/3 всей иностранной помощи стране с 2002 года, пишет газета Politico. Но почему же взращенные ними силы рушатся перед наступлением «Талибана» (радикальное движение, признанное террористической организацией, деятельность в РФ запрещена, - ред.).

Объяснение попытались подыскать действующие и бывшие чиновники, которые были непосредственно задействованы в процессе обучения. По их словам, причиной прямо-таки удивительной неспособности сформировать сплоченные и независимые боевые силы Афганистана являются чрезмерно оптимистические прогнозы американских чиновников. Порой они закрывали глаза или просто умышленно скрывали факты плотно укоренившейся коррупции, низкого морального духа и даже «призрачных солдат и полицейских». Если говорить языком российского классика Николая Гоголя, речь банально о «мертвых душах». То есть о солдатах, которые существовали только в зарплатных ведомостях Минобороны и МВД Афганистана.

Радужные оценки в отчетности и прогнозах совершенно не отражали реалий на территории Афганистана. В действительности все обстояло иначе, нежели показывалось по документам. Вот и получилось, что потраченные миллиарды долларов превратились в пыль, подчеркивает Politico.

Напомним, за несколько последних дней участники радикального движения захватили несколько городов Афганистана, в том числе второй и третий по величине города страны Газни и Герат.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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