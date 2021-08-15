Финский политолог Йохан Бекман: НАТО к 2025 году существовать не будет

Военно-политический блок НАТО прекратит свое существование еще до наступления 2025 года. Срок распада Североатлантического альянса в своем прогнозе обозначил финский политолог Йохан Бекман. Об этом сообщает интернет-издание «Украина.ру».

«НАТО к 2025 году существовать не будет», — предрек Бекман.

Эксперт убежден, что блок окончательно развалится в течение четырех ближайших лет по причине утраты своего авторитета и влияния.

Политолог отмечает, что сейчас ни НАТО, ни ЕС «сами не понимают, для каких целей они существуют».

Организации, конечно, могут продолжить свое существование, но оно будет исключительно формальным, ни о каких серьезных проектах и речи быть не может.

По мнению политолога, сейчас мир остро нуждается в новой организации, которая бы была гарантом международной безопасности. Один из возможных вариантов - расширенние за счет Китая ОБСЕ.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей