Стрелков: полный захват Афганистана талибами может принести России новую войну

Российский военный, публицист, бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков на своем Telegram-канале прокомментировал ситуацию с Афганистаном. На данный момент государство практически полностью захвачено террористическим движением «Талибан» (запрещенная в РФ организация). Не исключено, что вскоре они установят власть над столицей Афганистана Кабулом. Разворачивающиеся события могут означать для России скорую войну.

По словам эксперта, несмотря на ожидания, проамериканский режим рушится крайне стремительно. После успеха на значительной территории Афганистана талибы непременно «выплюнут метастазы» на северном направлении. Учитывая тот факт, что США уже не смогут им помешать.

Также Стрелков признал, что рассчитывать на успех режима стран СНГ в противостоянии агрессивному напору опытных талибов не стоит. Потому остается одно: ожидать начало новой войны при участии России. Причем совсем скоро.

«Вскоре у России появится еще один фронт, который окажется в разы тяжелее и безнадежнее, чем имеющиеся на данный момент, если говорить о вероятности победы. Точные сроки не назову, но ждать осталось недолго», - резюмировал военный.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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