Беглов обострил конфликт с Памфиловой при продвижении своих кандидатов в ЗакС

Очевидно власти Петербурга под началом губернатора Александра Беглова не заинтересованы в честных выборах, как того требует Москва. Судя по всему, главное для них – «протащить» в ЗакС нужных людей.

Недавно городское отделение «Партии Роста» решило обратиться к Беглову и потребовать отзыва члена горизбиркома Александра Березина, назначенного ранее от партии. Недовольство связано с тем, что он поддержал иск против главы парламентской фракции «Партии Роста» Оксаны Дмитриевой. Член ГИК считал необходимым отменить ее регистрацию на думских выборах. Поводом указаны ошибки в предоставленных документах. По мнению Дмитриевой, Березин действовал несамостоятельно.

«Мы установили, что все действия господина Березина были простимулированы, знаем кем, знаем как. Это был один из конкурентов», — Приводит слова Дмитриевой издание «Коммерсант»

Ряд изданий выяснил, что представительница партии может являться подругой председателя ЦИК Эллы Памфиловой. У Беглова с ней образовался серьезный конфликт. В СМИ допускают, что как раз губернатор заинтересован в том, чтобы приятельница Памфиловой сошла с дистанции.

Неофициально уже давно сложилось мнение, что Беглов активно занимается формированием подконтрольного ему парламента. Ключевую роль в продвижении нужных претендентов выполняют два человека: руководитель Горизбиркома Наталья Чечина и вице-губернатор Александр Бельский. Разумеется, продвижение не обходится без скандалов, фальсификаций и прочих недемократических методов.

Наиболее ярким примером является ситуация с партией «Родина». Она стала жертвой местного административного ресурса. Горизбирком отказался регистрировать список партии на выборах в региональный парламент. Повод для этого решения носил формальный характер, поэтому «Родина» намерена оспорить отказ.

Напомнить стоит и о проблемах у партии «Яблоко», от которой баллотировался Борис Вишневский. Он также получил отказ, который спровоцировал скандал и привел к обжалованию через горизбирком.

Недавно в СМИ появилась версия, что власти города намерены «протащить» РПСС и «Новых людей» в ущерб «Яблоку» и «Партии Роста». Например, агентство NW24 писало об активизации административного ресурса, который позволил заготовить подписи для РПСС. В итоге никаких проблем с регистрацией у этой партии не возникло. Некоторые журналисты уже не сомневаются, что путем махинаций РПСС помогут преодолеть порог – нужный результат будет попросту «нарисован».

Предвыборная ситуация в Петербурге уже получила характеристику политического беспредела. Недавно исполнительница Татьяна Буланова обратилась в Центризбирком после недопуска на выборы – она шла от партии «Родина». Памфилова дала понять, что Беглов хорошо осведомлен о происходящем в городе. Председатель ЦИК отметила, что напоминала губернатору про «грязные кампании» в 2019 году. По решению Памфиловой, в город была направлена комиссия, чтобы разобраться в творящемся беспределе. Политический «наезд» на Дмитриеву и «покупка» члена ГИК могли стать предупреждением для главы Центризбиркома.

Происходящее в Петербурге может означать, что в борьбе за формирование парламента Беглов пойдет на многое. Они не против даже развязать «войну» и противопоставить себя политике Центра, направленной на максимально честные выборы.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей