Американские инфекционисты сомневаются в достижении коллективного иммунитета от COVID-19

Участники Общества инфекционных болезней из США высказали свой взгляд на коллективный иммунитет. По их мнению, новый и более агрессивный штамм коронавируса дельта «превратил» ранее обозначенный порог коллективного иммунитета в пустые цифры. При Дельте такой порог должен быть не менее 90%. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Так, раньше говорилось о 60-70% переболевших коронавирусом или вакцинированных людей в мире, чтобы сформировался коллективный иммунитет. Однако, появившиеся новые разновидности вируса, особенно Дельта, повысили этот порог до 90%, сделав тем самым его почти недостижимым.

«Сможем ли мы добиться коллективного иммунитета? Нет, это очень маловероятно по определению... Без достижения определенного уровня вирус сможет сохраняться в той или иной форме в течение десятилетий», - объяснил директор группы исследования вакцин Клиники Майо (штат Миннесота) доктор Грег Поланд.

Не так давно похожим образом высказался глава оксфордской группы по созданию вакцины AstraZeneca Эндрю Поллард, отметив, что сейчас стремительно растет количество зараженных Дельта-штаммом, поэтому достижение обязательного уровня иммунитета невозможно.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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