Украина и НАТО готовят ударные плацдармы на Азовском море

Украина совместно с НАТО продолжают наращивать военную активность у границы России.

Генштаб Вооруженных сил Украины в сентябре планирует проведение стратегического командно-штабного учения (СКШУ) «Объединенные усилия – 2021», пишет Независимая газета . Проходить эти учения будут почти одновременно с российскими маневрами «Запад-2021». В рамках этих учений Силы специальных операций (ССО) ВСУ «отрабатывали механизмы выявления и обезвреживания диверсионно-разведывательных групп вероятного противника».

Также прозвучала информация о присутствии в акватории Азовского моря сил НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что «Украина увеличивает присутствие флота союзников из стран НАТО в акватории Черного и Азовского морей».

Несмотря на стремление России избежать милитаризации Азовского моря, Украина, похоже, придерживается иных планов, и совместно с НАТО будет стремиться усилить свои силы в регионе. Зеленский уже заявил, что Киев ставит вопрос разблокирования Черноморского и Азовского морей в рамках проекта по «деоккупации Крыма». Договоренности по совместной работе в данном направлении, по его словам, Киев заключил с США, странами ЕС, Турцией и Великобританией.

Но, как отмечают эксперты, Россия готова противостоять Украине и ее союзникам в Азовском и Черном морях. РФ разместила на территории Крыма современное вооружение, которое обеспечивает надежное прикрытие как полуострову, так и территориальным водам РФ. Поэтому вряд ли Киеву стоит надеяться на то, что военной силой Украина вернет под свой контроль Крым, даже если получит поддержку со стороны НАТО.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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