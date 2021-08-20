Вирусолог Чепурнов призвал создать комиссию для проверки вакцин от коронавируса

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Вирусолог Чепурнов призвал создать комиссию для проверки вакцин от коронавируса
В России

Руководитель лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор, вирусолог Александр Чепурнов призвал российских специалистов создать комитет независимых ученых, которые занялись бы непосредственно исследованием отечественных вакцин от коронавируса, а также помогали коллегам в организации работы. Об этом сообщает «URA.RU».


«Необходимо сформировать нормальный комитет, состоящий из компетентных экспертов, которые будут анализировать все существующие и все будущие вакцины. Также в их обязанности должна входить помощь научным коллективам. Глобальная проблема в нашей стране заключается в том, что с вирусом работать негде», - объяснил вирусолог.

По словам Чепурнова, данный комитет мог бы существовать при правительстве или при президенте России.

«Почему бы не собрать высококвалифицированных ученых, которые имели большой опыт в работе над вакцинами. При этом важно, чтобы они являлись независимыми лицами и сами не были заинтересованы», - подчеркнул профессор.

Предложение коллеги прокомментировал биолог, член-корреспондент РАН Петр Чумаков. По его словам, реализовать данную комиссию будет крайне тяжело.

«При комиссии станет еще хуже. Начнут потом обвинять ее в том, что там что-то намудрили, их нужно будет проверять, а потом и вовсе разогнать. Это лишнее», - считает эксперт.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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