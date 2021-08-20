Вирусолог Чепурнов призвал создать комиссию для проверки вакцин от коронавируса

Руководитель лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор, вирусолог Александр Чепурнов призвал российских специалистов создать комитет независимых ученых, которые занялись бы непосредственно исследованием отечественных вакцин от коронавируса, а также помогали коллегам в организации работы. Об этом сообщает «URA.RU».

«Необходимо сформировать нормальный комитет, состоящий из компетентных экспертов, которые будут анализировать все существующие и все будущие вакцины. Также в их обязанности должна входить помощь научным коллективам. Глобальная проблема в нашей стране заключается в том, что с вирусом работать негде», - объяснил вирусолог.

По словам Чепурнова, данный комитет мог бы существовать при правительстве или при президенте России.

«Почему бы не собрать высококвалифицированных ученых, которые имели большой опыт в работе над вакцинами. При этом важно, чтобы они являлись независимыми лицами и сами не были заинтересованы», - подчеркнул профессор.

Предложение коллеги прокомментировал биолог, член-корреспондент РАН Петр Чумаков. По его словам, реализовать данную комиссию будет крайне тяжело.

«При комиссии станет еще хуже. Начнут потом обвинять ее в том, что там что-то намудрили, их нужно будет проверять, а потом и вовсе разогнать. Это лишнее», - считает эксперт.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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